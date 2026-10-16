Solo e relevo no Enem 2026: saiba o que estudar

Montanhas, planaltos, vales e outras formas do terreno não surgem por acaso. Compreender os processos que transformam a superfície terrestre é o centro da revisão sobre solo e relevo.

O candidato pode começar separando os agentes que atuam no interior da Terra daqueles que agem na superfície. Depois, deve observar como esses processos se relacionam com as estruturas encontradas no espaço geográfico.

Segundo a matriz do Inep, o conteúdo inclui estrutura interna da Terra, estruturas do solo e do relevo e agentes internos e externos responsáveis pela modelagem do terreno.

O documento também reúne situação da atmosfera, classificação climática, características do clima brasileiro e grandes domínios de vegetação. Esses tópicos ajudam a entender as relações entre os elementos naturais.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Um roteiro para revisar relevo



O estudante pode montar um quadro com estrutura da Terra, agentes internos, agentes externos e formas de relevo. Em seguida, deve relacionar esses elementos a clima, vegetação e ação humana.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. A presença desses conteúdos na matriz não permite prever quais paisagens ou processos serão cobrados.

Resumo

Revisar a estrutura interna da Terra;



Diferenciar agentes internos e externos;



Relacionar solo, relevo, clima e vegetação;



Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.