Inequações no Enem 2026: veja como organizar a revisão

Nem todo problema procura um único valor. Quando a resposta envolve uma faixa ou uma condição, as inequações ajudam a representar quais números atendem ao que foi pedido.

Para o Enem 2026, o estudante deve saber traduzir informações do enunciado para uma relação algébrica e interpretar o conjunto de resultados. O sinal da desigualdade precisa ser lido com tanta atenção quanto os números.

A Matriz de Referência publicada pelo Inep inclui equações e inequações entre os conhecimentos algébricos. No mesmo bloco aparecem gráficos e funções do primeiro e do segundo graus, além de funções polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas.

O estudo pode unir linguagem algébrica e representação gráfica. Assim, o candidato entende não apenas como fazer as operações, mas também o que o resultado significa na situação apresentada.

O que treinar em inequações



Vale praticar a montagem da desigualdade, a resolução das etapas e a representação do conjunto de respostas. Ao final, o estudante deve voltar ao enunciado para verificar se a solução faz sentido.

As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o conteúdo da preparação, mas não informa quantas questões tratarão de inequações.

Resumo

Revisar os sinais de desigualdade;



Treinar a passagem do enunciado para a expressão algébrica;



Interpretar e representar o conjunto de soluções;



Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep

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