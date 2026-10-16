Globalização no Enem 2026: o que revisar em Humanas

A circulação rápida de informações, produtos e decisões ajuda a compreender a globalização. No Enem 2026, o tema deve ser estudado em conexão com as mudanças provocadas pelas tecnologias de telecomunicação.

O estudante precisa observar que as consequências não se limitam à economia. Relações políticas e sociais também são transformadas quando empresas, governos e pessoas passam a se conectar em escala mais ampla.

A Matriz de Referência do Inep cita globalização e novas tecnologias de telecomunicação, com suas consequências econômicas, políticas e sociais. O tópico aparece entre as transformações das estruturas produtivas.

No mesmo bloco estão a Revolução Industrial, a formação do espaço urbano-industrial, o fordismo, o toyotismo e novas técnicas de produção. Essa sequência permite comparar diferentes etapas das mudanças no trabalho e na economia.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como revisar globalização



Uma estratégia é relacionar tecnologia, produção, circulação e trabalho. Ao analisar um texto, mapa ou gráfico, o candidato pode identificar qual dimensão da globalização está em destaque e quais consequências são apresentadas.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. A matriz funciona como guia de estudo, mas não antecipa o recorte que será usado no exame.

Resumo

Relacionar globalização e telecomunicações;



Observar consequências econômicas, políticas e sociais;



Conectar o tema às transformações produtivas;



Provas em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.