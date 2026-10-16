ENEM NE10
ENEM 2026

Globalização no Enem 2026: o que revisar em Humanas

Novas tecnologias de telecomunicação e consequências econômicas, políticas e sociais estão na matriz.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 16/10/2026 às 17:15
Imagem de liuzishan no Magnific
Globalização no Enem 2026: o que revisar em Humanas FOTO: Imagem de liuzishan no Magnific

A circulação rápida de informações, produtos e decisões ajuda a compreender a globalização. No Enem 2026, o tema deve ser estudado em conexão com as mudanças provocadas pelas tecnologias de telecomunicação.

O estudante precisa observar que as consequências não se limitam à economia. Relações políticas e sociais também são transformadas quando empresas, governos e pessoas passam a se conectar em escala mais ampla.

A Matriz de Referência do Inep cita globalização e novas tecnologias de telecomunicação, com suas consequências econômicas, políticas e sociais. O tópico aparece entre as transformações das estruturas produtivas.

No mesmo bloco estão a Revolução Industrial, a formação do espaço urbano-industrial, o fordismo, o toyotismo e novas técnicas de produção. Essa sequência permite comparar diferentes etapas das mudanças no trabalho e na economia.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como revisar globalização

Uma estratégia é relacionar tecnologia, produção, circulação e trabalho. Ao analisar um texto, mapa ou gráfico, o candidato pode identificar qual dimensão da globalização está em destaque e quais consequências são apresentadas.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. A matriz funciona como guia de estudo, mas não antecipa o recorte que será usado no exame.

Leia Também

Resumo

  • Relacionar globalização e telecomunicações;
  • Observar consequências econômicas, políticas e sociais;
  • Conectar o tema às transformações produtivas;
  • Provas em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

ciências humanas Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.