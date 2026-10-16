Enem 2026: frase e cor da prova devem ir para o cartão

Antes de mergulhar nas questões do Enem 2026, o candidato terá algumas tarefas simples, mas obrigatórias. Entre elas estão marcar a cor do caderno e copiar para o cartão-resposta a frase impressa na capa.

O participante também deve assinar, nos espaços indicados, o cartão-resposta de cada dia, a folha de redação, a lista de presença e os demais documentos do exame. A orientação é seguir com atenção as instruções da equipe de sala.

Esses procedimentos constam no edital do Inep. O documento ainda determina que o candidato confira se o caderno tem a quantidade de questões informada e se existe algum defeito gráfico que impeça a resolução.

Se encontrar um problema, o participante deve avisar ao chefe de sala para que as providências sejam tomadas. O cartão-resposta e a folha de redação exigem cuidado porque concentram os registros usados na correção.

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Com autorização da equipe, o candidato deve verificar o caderno, marcar a cor correta, transcrever a frase e assinar os campos obrigatórios. Fazer cada etapa com calma reduz o risco de deixar algum registro incompleto.

As regras valem nos dois dias da aplicação regular do Enem 2026, marcada para 8 e 15 de novembro. Em caso de dúvida dentro da sala, o participante deve consultar o chefe de sala antes de agir.

Resumo

Marcar no cartão-resposta a cor do caderno;



Copiar a frase que aparece na capa da prova;



Assinar os documentos nos espaços indicados;



Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.