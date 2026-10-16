ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: frase e cor da prova devem ir para o cartão

Participante também precisa assinar os documentos nos espaços indicados antes de entregar o material.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 16/10/2026 às 16:26
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Antes de mergulhar nas questões do Enem 2026, o candidato terá algumas tarefas simples, mas obrigatórias. Entre elas estão marcar a cor do caderno e copiar para o cartão-resposta a frase impressa na capa.

O participante também deve assinar, nos espaços indicados, o cartão-resposta de cada dia, a folha de redação, a lista de presença e os demais documentos do exame. A orientação é seguir com atenção as instruções da equipe de sala.

Esses procedimentos constam no edital do Inep. O documento ainda determina que o candidato confira se o caderno tem a quantidade de questões informada e se existe algum defeito gráfico que impeça a resolução.

Se encontrar um problema, o participante deve avisar ao chefe de sala para que as providências sejam tomadas. O cartão-resposta e a folha de redação exigem cuidado porque concentram os registros usados na correção.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que conferir antes de começar

Com autorização da equipe, o candidato deve verificar o caderno, marcar a cor correta, transcrever a frase e assinar os campos obrigatórios. Fazer cada etapa com calma reduz o risco de deixar algum registro incompleto.

As regras valem nos dois dias da aplicação regular do Enem 2026, marcada para 8 e 15 de novembro. Em caso de dúvida dentro da sala, o participante deve consultar o chefe de sala antes de agir.

Leia Também

Resumo

  • Marcar no cartão-resposta a cor do caderno;
  • Copiar a frase que aparece na capa da prova;
  • Assinar os documentos nos espaços indicados;
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.