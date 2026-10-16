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DNA no Enem 2026: veja os conteúdos de Biologia

Matriz reúne níveis de organização, procariontes, eucariontes, organismos unicelulares e pluricelulares.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 16/10/2026 às 17:00
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DNA no Enem 2026: veja os conteúdos de Biologia FOTO: Imagem de starline no Magnific

O DNA pode aparecer no Enem 2026 ligado ao funcionamento das células, à produção de proteínas ou ao uso de novas tecnologias. Por isso, a revisão precisa ir além da definição da molécula.

Um bom começo é entender como a informação genética é armazenada e utilizada pela célula. A partir dessa base, o estudante consegue relacionar o conteúdo à diferenciação celular e à síntese proteica.

Na matriz de Ciências da Natureza, o Inep inclui codificação da informação genética, síntese proteica, células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante.

O documento também cita aplicações do DNA em investigações científicas, determinação de paternidade, investigação criminal e identificação de pessoas. Aspectos éticos do desenvolvimento biotecnológico integram o mesmo conjunto.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como dividir o estudo sobre DNA

O candidato pode separar a revisão em três partes: informação genética e síntese de proteínas; tecnologias como clonagem e DNA recombinante; e aplicações práticas acompanhadas de questões éticas.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz mostra os objetos de conhecimento, sem indicar a frequência do tema ou prever o formato das questões.

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Resumo

  • Revisar informação genética e síntese proteica;
  • Estudar clonagem e DNA recombinante;
  • Conhecer aplicações e debates éticos da biotecnologia;
  • Datas das provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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biologia Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

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