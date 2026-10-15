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Trigonometria no Enem 2026: o que entra na revisão

Matriz cita trigonometria do ângulo agudo e relações métricas nos triângulos entre os conteúdos de Matemática.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 15/10/2026 às 16:34
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Se seno, cosseno e tangente ainda causam dúvida, outubro é um bom momento para retomar a base. A trigonometria do ângulo agudo faz parte dos conhecimentos de Matemática previstos para o Enem 2026.

A revisão pode começar pela identificação dos lados de um triângulo retângulo e pela relação deles com o ângulo analisado. Com essa leitura bem feita, fica mais fácil decidir qual razão usar no problema.

Na Matriz de Referência publicada pelo Inep, o assunto aparece ao lado de relações métricas nos triângulos e circunferências. O documento também reúne grandezas, medidas, áreas, volumes e conhecimentos geométricos.

Para o estudante, a principal atenção deve estar na interpretação. O enunciado pode apresentar medidas e relações em uma situação que exige transformar o desenho ou a descrição em um modelo matemático.

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Uma sequência objetiva é revisar triângulo retângulo, reconhecer catetos e hipotenusa, retomar relações métricas e depois trabalhar trigonometria do ângulo agudo. Também é importante observar as unidades usadas em cada questão.

As provas regulares do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o conteúdo, mas não informa quantas questões abordarão trigonometria nem prevê como o tema será apresentado.

Resumo

  • Revisar os elementos do triângulo retângulo;
  • Retomar relações métricas nos triângulos;
  • Estudar trigonometria do ângulo agudo;
  • Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep

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Jefferson Albuquerque
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