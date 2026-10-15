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Texto argumentativo no Enem 2026: o que observar

Pontos de vista, progressão textual e propósito comunicativo fazem parte da matriz de Linguagens.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 15/10/2026 às 22:12
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Texto argumentativo no Enem 2026: o que observar FOTO: Reprodução/Magnific

Identificar uma opinião é apenas o começo da leitura de um texto argumentativo. No Enem 2026, o estudante também precisa perceber como as ideias avançam e que recursos sustentam cada ponto de vista.

Uma leitura atenta deve observar quem fala, para quem o texto se dirige e com qual objetivo. Essas pistas ajudam a compreender a escolha dos argumentos e a função do gênero apresentado.

A matriz de Linguagens do Inep prevê o estudo da argumentação, de seus gêneros e de seus usos em Língua Portuguesa. Entre os pontos citados estão formas de apresentar diferentes visões, organização e progressão textual.

O documento inclui ainda os papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, os propósitos da comunicação e o contexto em que o texto é produzido. Esses elementos podem mudar o sentido de uma afirmação.

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Um roteiro para interpretar argumentos

Ao ler, o candidato pode localizar a ideia defendida, separar argumentos de exemplos e verificar como os parágrafos se conectam. Depois, deve relacionar linguagem, público e finalidade do texto.

O Enem 2026 terá provas regulares nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz indica as habilidades de leitura, mas não define previamente os gêneros ou textos que serão usados nesta edição.

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Resumo

  • Identificar pontos de vista e argumentos;
  • Observar organização e progressão das ideias;
  • Reconhecer interlocutores, finalidade e contexto;
  • Provas em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 Linguagens regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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