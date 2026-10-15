Pode usar véu ou quipá no Enem 2026? Entenda a regra

Participantes que usam véu, burca, quipá ou outro artigo religioso podem comparecer ao Enem 2026 com a peça. No local, porém, o item poderá ser submetido a uma verificação de segurança.
Essa vistoria deve ser realizada pelo coordenador e de forma reservada. A previsão está no edital da aplicação regular e busca conciliar o procedimento de segurança com a privacidade do candidato.
O documento do Inep também informa que a recusa injustificada à verificação de artigos religiosos é uma das situações que podem provocar a eliminação do participante. Por isso, é importante conhecer a regra antes de chegar ao local.
A orientação vale para os dois domingos do exame. As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro, sempre conforme os procedimentos definidos no edital.
Como calcular a nota do Enem com peso?
Como funciona a vistoria
Se a coordenação solicitar a verificação, o candidato deve seguir a orientação e permitir que o artigo seja examinado. O edital estabelece que esse procedimento ocorra reservadamente.
Conhecer a regra evita preocupação desnecessária e ajuda o participante a se concentrar na prova. Outras medidas de segurança, como revista eletrônica e vistoria de objetos, também podem ser adotadas no local.
Resumo
- Artigos religiosos podem ser usados no exame;
- Véu, burca, quipá e itens semelhantes podem ser vistoriados;
- A verificação deve ocorrer de forma reservada;
- Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.
Para mais informações, consulte o site do Inep.