Pode usar véu ou quipá no Enem 2026? Entenda a regra

Participantes que usam véu, burca, quipá ou outro artigo religioso podem comparecer ao Enem 2026 com a peça. No local, porém, o item poderá ser submetido a uma verificação de segurança.

Essa vistoria deve ser realizada pelo coordenador e de forma reservada. A previsão está no edital da aplicação regular e busca conciliar o procedimento de segurança com a privacidade do candidato.

O documento do Inep também informa que a recusa injustificada à verificação de artigos religiosos é uma das situações que podem provocar a eliminação do participante. Por isso, é importante conhecer a regra antes de chegar ao local.

A orientação vale para os dois domingos do exame. As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro, sempre conforme os procedimentos definidos no edital.

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Como funciona a vistoria

Se a coordenação solicitar a verificação, o candidato deve seguir a orientação e permitir que o artigo seja examinado. O edital estabelece que esse procedimento ocorra reservadamente.

Conhecer a regra evita preocupação desnecessária e ajuda o participante a se concentrar na prova. Outras medidas de segurança, como revista eletrônica e vistoria de objetos, também podem ser adotadas no local.

Resumo

Artigos religiosos podem ser usados no exame;



Véu, burca, quipá e itens semelhantes podem ser vistoriados;



A verificação deve ocorrer de forma reservada;



Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.