Magnetismo no Enem 2026: confira os pontos da matriz

O magnetismo não deve ficar fora do roteiro de Física para o Enem 2026. A matriz do exame inclui desde o campo produzido por ímãs até o campo magnético da Terra.

Antes de avançar, o candidato precisa compreender o que as linhas de campo representam e como elas ajudam a visualizar a atuação magnética. Essa base facilita a leitura de esquemas e situações descritas nas questões.

O Inep lista campo magnético, ímãs permanentes, linhas de campo e campo magnético terrestre. Esses itens aparecem no bloco de fenômenos elétricos e magnéticos, que também reúne cargas, corrente, circuitos, potência e consumo de energia.

O estudo pode ser feito por conexões: primeiro, distinguir fenômenos elétricos de magnéticos; depois, observar como representações gráficas e símbolos comunicam as informações necessárias para resolver o problema.

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Vale retomar a ideia de campo magnético, as características dos ímãs permanentes, a representação por linhas de campo e a existência do campo terrestre. A leitura de figuras deve acompanhar a revisão dos conceitos.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro. A presença do conteúdo na matriz não permite prever o número de questões ou afirmar que o assunto necessariamente aparecerá nesta edição.

Resumo

Estudar campo magnético e sua representação;



Revisar ímãs permanentes e linhas de campo;



Incluir o campo magnético terrestre;



Datas das provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.