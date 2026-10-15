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Magnetismo no Enem 2026: confira os pontos da matriz

Campo magnético, ímãs permanentes e campo terrestre integram o conteúdo de Física.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 15/10/2026 às 16:52
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Magnetismo no Enem 2026: confira os pontos da matriz FOTO: Imagem de rawpixel.com no Magnific

O magnetismo não deve ficar fora do roteiro de Física para o Enem 2026. A matriz do exame inclui desde o campo produzido por ímãs até o campo magnético da Terra.

Antes de avançar, o candidato precisa compreender o que as linhas de campo representam e como elas ajudam a visualizar a atuação magnética. Essa base facilita a leitura de esquemas e situações descritas nas questões.

O Inep lista campo magnético, ímãs permanentes, linhas de campo e campo magnético terrestre. Esses itens aparecem no bloco de fenômenos elétricos e magnéticos, que também reúne cargas, corrente, circuitos, potência e consumo de energia.

O estudo pode ser feito por conexões: primeiro, distinguir fenômenos elétricos de magnéticos; depois, observar como representações gráficas e símbolos comunicam as informações necessárias para resolver o problema.

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O que revisar sobre magnetismo

Vale retomar a ideia de campo magnético, as características dos ímãs permanentes, a representação por linhas de campo e a existência do campo terrestre. A leitura de figuras deve acompanhar a revisão dos conceitos.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro. A presença do conteúdo na matriz não permite prever o número de questões ou afirmar que o assunto necessariamente aparecerá nesta edição.

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Resumo

  • Estudar campo magnético e sua representação;
  • Revisar ímãs permanentes e linhas de campo;
  • Incluir o campo magnético terrestre;
  • Datas das provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 física regras do enem

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