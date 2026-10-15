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MENTAL

ENEM sem bloqueios: saiba como manter a calma e organizar os pensamentos durante a prova

Ansiedade no momento do exame pode contribuir para essa situação; especialista dá orientações de como se sair bem na prova apesar do imprevisto

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 19/10/2026 às 16:00 | Atualizado em 19/10/2026 às 16:13
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Estudantes escrevem a redação FOTO: Freepik

A menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), muitos estudantes sentem, de forma intensificada, sintomas de estresse e ansiedade, que podem se agravar no momento da aplicação da prova. Essa tensão possui um efeito comum - o famoso 'deu branco' durante a realização das questões ou da redação.

O bloqueio nada mais é que uma resposta psicológica - em que o aluno esquece, temporariamente, a resolução ou sua linha de raciocínio para aquele desafio. Esse é uma espécie de bloqueio temporário perante uma situação em que o cérebro interpreta como um 'perigo iminente'.

"Quando a prova é percebida como uma ameaça, o organismo entra em estado de alerta, e pensamentos como 'vou fracassar' passam a disputar espaço com a tarefa. Isso sobrecarrega a memória de trabalho, responsável por manter e organizar as informações utilizadas naquele momento, e pode prejudicar a recuperação do conteúdo estudado. O conhecimento não necessariamente foi perdido; o estudante pode estar com dificuldade de acessá-lo sob pressão", explica Filipe Pedro, psicólogo do Colégio Madre de Deus.

O que fazer quando der branco na hora do ENEM

A principal dica para lidar com o branco na hora do ENEM é manter a calma, fazer uma pausa e evitar que esse bloqueio permaneça durante toda a prova.

  • Apoie os pés no chão;
  • Relaxe os ombros;
  • Respire de maneira lenta e confortável;
  • Não force grandes inspirações;
  • Reorganize sua atenção.

Em relação à prova, o especialista indica reler o enunciado e identificar exatamente o que pede a questão, destacando dados e palavras-chave.

"Se a dificuldade continuar, vale sinalizar a questão no caderno, seguir para outra mais acessível e retornar depois", complementa Filipe Pedro. "Quando houver sinais de ansiedade, a prioridade é reduzir a tensão e retomar a tarefa por etapas".

Como evitar o branco antes do ENEM

A preparação para o ENEM vai muito além do estudo dos conteúdos, e inclui um preparo psicológico para as 90 questões. É necessário que o aluno tenha condições de por em prática o que aprendeu durante todo o ano letivo.

Fatores como sono regular, refeições habituais, hidratação e atividade física compatível com a rotina ajudam corpo e mente. O psicológo também acrescenta exercícios de respiração, os quais podem ser incorporados à rotina de estudos, bem como durante a realização da prova. "A meta é construir familiaridade e confiança, sem transformar a preparação em esgotamento", continua.

No Madre de Deus, o bem-estar do aluno é uma tarefa que envolve todo o corpo docente, para além dos estudos. "A equipe tem um olhar atento e ensina os estudantes a estudar com a estratégia correta. Trata-se da qualidade com que eles constroem o repertório acadêmico e emocional para enfrentar os vestibulares", finaliza.

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