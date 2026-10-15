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Enem 2026: como estudar as formas de produção

Escravismo antigo, feudalismo, capitalismo e socialismo estão entre os conteúdos de Ciências Humanas

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 15/10/2026 às 22:21
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Enem 2026: como estudar as formas de produção FOTO: Reprodução/Magnific

As sociedades organizaram o trabalho e a produção de maneiras diferentes ao longo da história. Comparar essas formas é uma das chaves para revisar Ciências Humanas para o Enem 2026.

O estudo deve observar quem controla a produção, como o trabalho é organizado e quais relações sociais se formam em cada período. Assim, os conceitos deixam de ser apenas nomes em uma linha do tempo.

A Matriz de Referência do Inep inclui escravismo antigo, feudalismo, capitalismo e socialismo, considerando também as diferentes experiências históricas desses sistemas. O bloco trata das transformações das estruturas produtivas.

Logo depois, o documento cita a economia agroexportadora brasileira, a Revolução Industrial e a criação do sistema de fábrica. Também aparecem a formação do espaço urbano-industrial e mudanças produtivas do século XX.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como comparar os sistemas

Uma tabela de estudo pode reunir período, forma de trabalho, controle da produção e principais relações sociais. Em seguida, o estudante pode ligar essas características às transformações econômicas e urbanas.

Na aplicação regular, o Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o roteiro, mas não informa quais sistemas aparecerão nas questões nem permite prever o recorte histórico.

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Resumo

  • Comparar escravismo antigo, feudalismo, capitalismo e socialismo;
  • Observar trabalho, produção e relações sociais;
  • Relacionar os sistemas às transformações produtivas;
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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