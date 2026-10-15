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Combustíveis no Enem 2026: veja o que pode ser estudado

Petróleo, gás natural, carvão, biomassa e biocombustíveis aparecem no bloco de energias químicas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 15/10/2026 às 17:06
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Fontes de energia e seus impactos ambientais formam um núcleo importante da revisão de Química para o Enem 2026. O conteúdo permite comparar combustíveis e analisar consequências de diferentes escolhas energéticas.

O estudante pode organizar o tema em dois grupos: combustíveis fósseis e fontes ligadas à biomassa. A partir daí, deve observar características, usos e efeitos ambientais indicados em cada situação.

A Matriz de Referência do Inep cita petróleo, gás natural, carvão, madeira, hulha, biomassa e biocombustíveis. O documento destaca ainda os impactos ambientais dos combustíveis fósseis.

No mesmo bloco aparecem energia nuclear, lixo atômico e as vantagens e desvantagens dessa fonte. Isso amplia a revisão para além dos combustíveis mais conhecidos e exige leitura comparativa.

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Uma estratégia é separar cada fonte de energia, registrar sua origem e relacioná-la aos possíveis impactos citados no problema. A comparação ajuda a evitar respostas baseadas apenas em palavras isoladas do enunciado.

O Enem 2026 será aplicado, na edição regular, em 8 e 15 de novembro. A matriz delimita os conteúdos, mas não aponta quais fontes de energia serão cobradas nem a frequência do tema.

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Resumo

  • Revisar petróleo, gás natural e carvão;
  • Estudar biomassa e biocombustíveis;
  • Relacionar combustíveis fósseis a impactos ambientais;
  • Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 química regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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