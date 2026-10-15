Ciclo da água no Enem 2026: como revisar o conteúdo

Chuva, evaporação e mudanças de estado podem aparecer ligados a uma mesma situação. Para o Enem 2026, a preparação deve considerar a relação entre o ciclo da água e os fenômenos climáticos.
O primeiro passo é compreender as mudanças de estado físico e as trocas de energia envolvidas. Depois, o candidato pode observar como esses processos participam da circulação da água no ambiente.
Na parte de Física, a matriz do Inep inclui calor e temperatura, escalas termométricas, transferência de calor, mudanças de estado e calor latente. O bloco termina com a compreensão de fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água.
Essa organização favorece uma revisão conectada. Em vez de estudar cada conceito separadamente, o aluno pode acompanhar o caminho da água e identificar o processo físico presente em cada etapa.
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Quais conceitos retomar
Vale revisar mudanças de estado, calor latente, transferência de energia e a diferença entre calor e temperatura. A partir dessa base, o estudante pode interpretar os fenômenos ligados ao ciclo da água apresentados no enunciado.
As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. A matriz serve como guia de preparação, sem prever quais fenômenos climáticos estarão na prova.
Resumo
- Revisar mudanças de estado físico;
- Diferenciar calor de temperatura;
- Relacionar trocas de energia ao ciclo da água;
- Enem 2026: 8 e 15 de novembro.
Para mais informações, consulte o site do Inep.