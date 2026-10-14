Polaridade no Enem 2026: veja o que revisar em Química

A estrutura de uma molécula ajuda a explicar suas propriedades e suas possíveis aplicações. Essa relação é um dos pontos que o candidato deve compreender ao revisar polaridade para o Enem 2026.

O estudo passa pelas ligações covalentes, pela distribuição de cargas na molécula e pelas forças que atuam entre moléculas. Em vez de decorar classificações soltas, o caminho é conectar cada conceito às características da substância apresentada.

A Matriz de Referência do Inep inclui polaridade molecular e forças intermoleculares entre os conteúdos de Química. O documento ainda cita substâncias moleculares e a relação entre estrutura, propriedade e aplicação.

A água aparece logo depois nesse roteiro, com destaque para ligação, estrutura, propriedades, solubilidade e concentração de soluções. Essa organização mostra como os conceitos podem ser mobilizados de forma articulada em uma mesma questão.

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Quais pontos merecem atenção

O estudante pode revisar a diferença entre ligação e força intermolecular, reconhecer a polaridade de moléculas e observar como a estrutura se relaciona com propriedades. Solubilidade e soluções aquosas completam esse núcleo de estudo.

As provas do Enem 2026 estão marcadas para 8 e 15 de novembro, na aplicação regular. A matriz serve como guia de conteúdo, sem indicar quais temas terão mais questões ou antecipar o formato em que aparecerão.

Resumo

Revisar ligações covalentes e polaridade molecular;



Diferenciar ligações de forças intermoleculares;



Relacionar estrutura, propriedade e aplicação;



Enem 2026: provas em 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.