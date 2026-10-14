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Pode levar medicamento para o Enem 2026? Veja a regra

Edital determina que medicamentos e materiais necessários sejam apresentados para vistoria do chefe de sala.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 14/10/2026 às 21:45
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Quem precisar usar medicamento ou material de saúde durante o Enem 2026 deve se preparar para apresentá-lo à equipe de aplicação. A vistoria faz parte das regras de segurança do exame.

O edital determina que materiais próprios necessários sejam verificados pelo chefe de sala. A lista cita medicamentos, medidor de glicose, bomba de insulina, toalha de mão e protetor auricular não eletrônico, entre outros itens.

O documento também informa que impedir a vistoria desses materiais pode levar à eliminação do participante. Por isso, o candidato não deve esconder nem recusar a apresentação de um item necessário quando houver a solicitação da equipe.

Há regras específicas para recursos ligados ao atendimento especializado. No caso de diabetes, por exemplo, o edital prevê que a condição e a necessidade de aparelhos para medir a glicemia ou aplicar insulina sejam indicadas na solicitação correspondente.

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O que fazer no local de prova

Ao chegar, o participante deve seguir as orientações da equipe e permitir a vistoria dos materiais. A mesma regra vale nos dois domingos da aplicação regular do Enem 2026, marcada para 8 e 15 de novembro.

Como necessidades de saúde podem envolver situações diferentes, o candidato deve conferir previamente o atendimento registrado e as regras do edital aplicáveis ao próprio caso. O cuidado evita surpresas nos dias do exame.

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Resumo

  • Medicamentos e materiais necessários podem ser vistoriados;
  • Não recusar a apresentação ao chefe de sala;
  • Conferir as regras do atendimento especializado aplicável ao caso;
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro, na aplicação regular.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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