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ENEM 2026

Literatura no Enem 2026: contexto também entra na leitura

Candidato deve relacionar o texto ao momento histórico, social e político de sua produção

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 14/10/2026 às 21:35 | Atualizado em 14/10/2026 às 21:36
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Literatura no Enem 2026: contexto também entra na leitura FOTO: Imagem de jcomp no Magnific

Uma obra literária carrega marcas da época em que foi produzida. Por isso, compreender o contexto pode ser tão importante quanto reconhecer recursos usados na construção do texto.

Na preparação para o Enem 2026, o estudante deve observar de que maneira valores, conflitos e visões de mundo aparecem na obra. Essa leitura ajuda a interpretar o texto sem reduzi-lo a uma lista de escolas e características.

Entre as habilidades de Linguagens, o Inep prevê estabelecer relações entre o texto literário e seu momento histórico, social e político. A matriz também inclui concepções artísticas e procedimentos de construção literária.

Outro ponto é reconhecer valores sociais e humanos presentes no patrimônio literário nacional. O documento cita ainda os gêneros épico ou narrativo, lírico e dramático, além das relações entre literatura, outras artes e outros saberes.

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Como praticar a leitura literária

Ao ler um texto, o candidato pode identificar o gênero, os recursos expressivos e as questões sociais sugeridas. Em seguida, deve relacionar essas pistas ao contexto de produção e à forma como a obra constrói sentidos.

O Enem 2026 será aplicado, na edição regular, nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz orienta as habilidades de leitura, mas não aponta obras obrigatórias nem antecipa os textos que serão selecionados.

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Resumo

  • Relacionar texto e contexto histórico, social e político;
  • Observar recursos usados na construção literária;
  • Revisar gêneros narrativo, lírico e dramático;
  • Provas em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 literatura regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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