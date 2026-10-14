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Formação do território brasileiro: o que estudar para o Enem

Revisão pode conectar regiões, migrações, conflitos e políticas de organização do espaço nacional.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 14/10/2026 às 21:27
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O mapa do Brasil é resultado de processos históricos, disputas e decisões políticas. Entender essas mudanças é o ponto de partida para revisar a formação territorial brasileira para o Enem 2026.

O tema não aparece sozinho. Regiões brasileiras, políticas de reordenamento do território e movimentos de população ajudam a explicar como o espaço nacional foi organizado ao longo do tempo.

Na Matriz de Referência de Ciências Humanas, o Inep também inclui conflitos entre grupos sociais no Brasil imperial e a construção da nação. Políticas de colonização, migração, imigração e emigração nos séculos XIX e XX completam esse recorte.

Para o candidato, isso significa relacionar acontecimentos históricos ao território, em vez de guardar listas de fatos separados. Mapas, textos e outros documentos podem servir de base para essa leitura integrada.

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O roteiro pode partir da formação territorial, seguir pela organização das regiões e chegar às políticas que alteraram a ocupação do espaço. Depois, vale conectar migrações, colonização e conflitos sociais à construção do país.

As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro. A matriz mostra os objetos de conhecimento, mas não prevê quais recortes históricos estarão nas questões.

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Resumo

  • Revisar a formação territorial e as regiões brasileiras;
  • Estudar políticas de reordenamento do território;
  • Relacionar migrações e conflitos à construção da nação;
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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ciências humanas Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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