ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: gases ideais estão na lista de conteúdos

Matriz do exame reúne leis dos gases, equação geral, volume molar, misturas e teoria cinética.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 14/10/2026 às 20:57
Imagem de brgfx no Magnific
Enem 2026: gases ideais estão na lista de conteúdos FOTO: Imagem de brgfx no Magnific

Pressão, volume e temperatura formam uma combinação que merece espaço no plano de estudos para o Enem 2026. As relações entre essas grandezas integram o conteúdo de sistemas gasosos previsto para a prova.

O estudante pode começar pela identificação das variáveis e pela leitura do que muda em cada situação. Antes de recorrer a uma fórmula, é importante compreender se o gás foi comprimido, aquecido ou submetido a outra transformação descrita no enunciado.

Entre os objetos de conhecimento de Química, o Inep lista a lei dos gases ideais, a equação geral dos gases, o princípio de Avogadro, massa molar, volume molar, teoria cinética e misturas gasosas.

O tema também conversa com a parte de Física, que inclui gases ideais e a relação entre calor, trabalho e energia interna. Essa aproximação entre conteúdos reforça a importância de interpretar o problema antes de escolher o procedimento de resolução.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como organizar a revisão de gases

Uma revisão prática pode separar os conceitos de pressão, volume e temperatura, avançar para as relações entre eles e depois incluir a leitura de gráficos. Também vale conferir as unidades usadas no enunciado antes de qualquer cálculo.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o conteúdo da preparação, mas não estabelece frequência de cobrança nem permite prever quais assuntos estarão nas provas.

Leia Também

Resumo

  • Revisar pressão, volume e temperatura;
  • Estudar lei e equação geral dos gases ideais;
  • Incluir Avogadro, volume molar, teoria cinética e misturas;
  • Datas das provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 química regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.