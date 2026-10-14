Enem 2026: gases ideais estão na lista de conteúdos

Pressão, volume e temperatura formam uma combinação que merece espaço no plano de estudos para o Enem 2026. As relações entre essas grandezas integram o conteúdo de sistemas gasosos previsto para a prova.

O estudante pode começar pela identificação das variáveis e pela leitura do que muda em cada situação. Antes de recorrer a uma fórmula, é importante compreender se o gás foi comprimido, aquecido ou submetido a outra transformação descrita no enunciado.

Entre os objetos de conhecimento de Química, o Inep lista a lei dos gases ideais, a equação geral dos gases, o princípio de Avogadro, massa molar, volume molar, teoria cinética e misturas gasosas.

O tema também conversa com a parte de Física, que inclui gases ideais e a relação entre calor, trabalho e energia interna. Essa aproximação entre conteúdos reforça a importância de interpretar o problema antes de escolher o procedimento de resolução.

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Como organizar a revisão de gases

Uma revisão prática pode separar os conceitos de pressão, volume e temperatura, avançar para as relações entre eles e depois incluir a leitura de gráficos. Também vale conferir as unidades usadas no enunciado antes de qualquer cálculo.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. A matriz orienta o conteúdo da preparação, mas não estabelece frequência de cobrança nem permite prever quais assuntos estarão nas provas.

Resumo

Revisar pressão, volume e temperatura;



Estudar lei e equação geral dos gases ideais;



Incluir Avogadro, volume molar, teoria cinética e misturas;



Datas das provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.