Enem 2026 cobra grupos sanguíneos e transplantes?

Sim. Grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes estão entre os conteúdos que podem orientar questões de Biologia no Enem 2026.

Para estudar esse conjunto, o candidato precisa perceber a ligação entre genética e funcionamento do corpo. Antígenos e anticorpos também fazem parte do mesmo bloco de conhecimentos definido para o exame.

A matriz publicada pelo Inep reúne ainda mutações gênicas e cromossômicas, neoplasias, aconselhamento genético e fundamentos genéticos da evolução. A lista ajuda a montar um roteiro, mas não informa a frequência de cada assunto na prova.

Uma preparação mais clara pode começar pelos conceitos essenciais e depois avançar para a interpretação de situações. O objetivo é evitar que nomes técnicos sejam memorizados sem que o estudante compreenda a relação entre eles.

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Uma divisão possível é estudar primeiro antígenos, anticorpos e grupos sanguíneos; depois, relacionar esses conceitos a transplantes e respostas do organismo. Em outro momento, o candidato pode revisar mutações e aconselhamento genético.

Na aplicação regular, o Enem 2026 será realizado em 8 e 15 de novembro. Até lá, a matriz pode funcionar como uma lista de conferência para identificar pontos que ainda precisam de revisão.

Resumo

Estudar antígenos e anticorpos;



Revisar grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes;



Incluir mutações e aconselhamento genético no roteiro;



Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.