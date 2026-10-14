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ENEM 2026

Enem 2026 cobra grupos sanguíneos e transplantes?

Assuntos integram o bloco de genética e funcionamento do corpo humano na matriz oficial.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 14/10/2026 às 21:08 | Atualizado em 14/10/2026 às 21:09
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Enem 2026 cobra grupos sanguíneos e transplantes? FOTO: Imagem de rawpixel.com no Magnific

Sim. Grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes estão entre os conteúdos que podem orientar questões de Biologia no Enem 2026.

Para estudar esse conjunto, o candidato precisa perceber a ligação entre genética e funcionamento do corpo. Antígenos e anticorpos também fazem parte do mesmo bloco de conhecimentos definido para o exame.

A matriz publicada pelo Inep reúne ainda mutações gênicas e cromossômicas, neoplasias, aconselhamento genético e fundamentos genéticos da evolução. A lista ajuda a montar um roteiro, mas não informa a frequência de cada assunto na prova.

Uma preparação mais clara pode começar pelos conceitos essenciais e depois avançar para a interpretação de situações. O objetivo é evitar que nomes técnicos sejam memorizados sem que o estudante compreenda a relação entre eles.

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Como dividir esse conteúdo de Biologia

Uma divisão possível é estudar primeiro antígenos, anticorpos e grupos sanguíneos; depois, relacionar esses conceitos a transplantes e respostas do organismo. Em outro momento, o candidato pode revisar mutações e aconselhamento genético.

Na aplicação regular, o Enem 2026 será realizado em 8 e 15 de novembro. Até lá, a matriz pode funcionar como uma lista de conferência para identificar pontos que ainda precisam de revisão.

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Resumo

  • Estudar antígenos e anticorpos;
  • Revisar grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes;
  • Incluir mutações e aconselhamento genético no roteiro;
  • Provas regulares em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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