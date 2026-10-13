Enem 2026: transferência de calor está na matriz de Física

Uma bebida esfria, uma panela aquece e diferentes materiais respondem de maneiras distintas à mesma fonte de energia. Esses exemplos ajudam a compreender como o calor é transferido.

A matriz de Ciências da Natureza inclui calor, temperatura, escalas termométricas, transferência de calor e equilíbrio térmico. Capacidade calorífica e calor específico também aparecem na relação do Inep.

O documento ainda cita condução, dilatação térmica, mudanças de estado e calor latente. O candidato deve diferenciar temperatura da energia transferida entre corpos.

O Enem 2026 terá provas regulares em 8 e 15 de novembro. Física integra Ciências da Natureza, área cobrada em 15 de novembro de 2026.

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O que observar nos fenômenos térmicos

O estudante deve identificar os corpos envolvidos, as temperaturas iniciais e o sentido da transferência de energia. Também precisa verificar se ocorre mudança de estado.

A matriz delimita os conhecimentos, sem antecipar situações específicas. Relacionar conceitos a fenômenos cotidianos ajuda a evitar o uso automático de fórmulas.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Diferencie calor e temperatura.



Revise equilíbrio térmico e condução.



Inclua calor específico e mudanças de estado.

Para mais informações, consulte o site do Inep.