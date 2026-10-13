Enem 2026: radioatividade vai além da desintegração

Radioatividade não deve ser estudada apenas como emissão de partículas. O candidato precisa relacionar transformações nucleares, estabilidade e aplicações dos radioisótopos.

A matriz de Química do Enem 2026 inclui conceitos fundamentais da radioatividade, desintegração radioativa e radioisótopos. Fissão e fusão nuclear também aparecem no documento.

Na revisão, é importante distinguir transformações no núcleo de reações químicas comuns. O estudante também deve interpretar os dados e o contexto apresentados em cada situação.

As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026. Química será cobrada em Ciências da Natureza no segundo dia, 15 de novembro.

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Como organizar o estudo de radioatividade

Um caminho é separar os conceitos de desintegração, radioisótopos, fissão e fusão. Depois, o candidato pode comparar o que muda no núcleo e a energia envolvida.

O Inep apresenta o campo de conhecimentos sem prever aplicações ou questões. A leitura do enunciado será essencial para identificar o processo analisado.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Revise transformações nucleares e radioisótopos.



Diferencie fissão e fusão.



Não confunda reação nuclear com transformação química comum.

Para mais informações, consulte o site do Inep.