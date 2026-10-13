Enem 2026: princípios de contagem exigem organização

Contar possibilidades não significa listar todas elas sem método. Em muitos problemas, dividir a situação em etapas torna o raciocínio mais rápido e reduz o risco de repetir combinações.

A matriz de Matemática do Enem 2026 inclui a identificação de padrões numéricos e princípios de contagem. O documento também relaciona esse conhecimento à solução de situações-problema.

Antes de calcular, o estudante deve observar se a ordem muda o resultado e se alguma escolha interfere nas seguintes. Restrições apresentadas no enunciado precisam ser consideradas desde o início.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Matemática será aplicada no segundo domingo, 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como revisar princípios de contagem



O candidato pode representar cada etapa por uma lista, tabela ou diagrama. Depois, deve verificar se as escolhas são independentes e se a ordem das opções produz resultados diferentes.

A matriz publicada pelo Inep orienta a preparação, mas não informa a frequência do conteúdo nem prevê o formato das questões.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Divida o problema em etapas.



Observe restrições e repetições.



Confira se a ordem altera o resultado.

Para mais informações, consulte o site do Inep.