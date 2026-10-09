Enem 2026: sistemas de equações pedem leitura do problema

Antes de resolver um sistema de equações, o estudante precisa descobrir o que cada incógnita representa. Essa tradução do enunciado para a linguagem matemática costuma ser tão importante quanto a conta.

A matriz do Enem 2026 inclui sistemas de equações no bloco de conhecimentos algébricos e geométricos. Plano cartesiano, retas, circunferências, paralelismo e perpendicularidade também aparecem na relação.

O candidato pode encontrar uma solução por cálculo ou interpretar o encontro de retas em um gráfico. Em ambos os casos, deve conferir se o resultado responde à situação apresentada no problema.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Matemática será aplicada no segundo domingo, 15 de novembro de 2026, junto com Ciências da Natureza.

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Uma estratégia é começar definindo as incógnitas, montar as relações e só depois escolher o método de resolução. A representação no plano cartesiano ajuda a visualizar quando há encontro entre as retas.

A matriz publicada pelo Inep orienta os conhecimentos da prova, mas não prevê o formato das questões. O treino deve combinar modelagem, cálculo e interpretação do resultado.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Defina o significado de cada incógnita.



Traduza as informações em equações.



Relacione sistemas, retas e plano cartesiano.

Para mais informações, consulte o site do Inep.