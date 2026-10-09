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Enem 2026: pilhas e eletrólise estão na matriz de Química

Reações de oxirredução, potenciais de redução e transformações entre energia química e elétrica orientam a revisão.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 09/10/2026 às 18:04
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Enem 2026: pilhas e eletrólise estão na matriz de Química FOTO: Reprodução/Magnific

Pilhas produzem corrente elétrica a partir de uma transformação química, enquanto a eletrólise utiliza energia elétrica para provocar uma reação. Entender essa diferença ajuda a organizar a revisão de eletroquímica.

A matriz do Enem 2026 inclui transformações químicas e energia elétrica, reações de oxirredução e potenciais padrão de redução. Pilhas, eletrólise e Leis de Faraday completam o bloco.

O estudante deve identificar onde ocorrem oxidação e redução e acompanhar o sentido da transferência de elétrons. Também precisa relacionar o processo ao funcionamento do sistema descrito.

As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026. Química será cobrada em Ciências da Natureza no segundo dia, 15 de novembro.

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Como diferenciar pilha e eletrólise

Na revisão, vale comparar a origem da energia, a espontaneidade da transformação e a função dos eletrodos. Um esquema pode ajudar a acompanhar as espécies que perdem ou recebem elétrons.

O Inep apresenta os conhecimentos da área sem antecipar experimentos ou aplicações da prova. A compreensão do processo deve vir antes da memorização de sinais e nomes.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise oxidação, redução e transferência de elétrons.
  • Diferencie pilhas e eletrólise.
  • Inclua potenciais de redução e Leis de Faraday.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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