ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: energia potencial e cinética entram na revisão

Matriz de Física reúne trabalho, potência, conservação da energia mecânica e efeitos da dissipação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 09/10/2026 às 17:57
Reprodução/Magnific
Enem 2026: energia potencial e cinética entram na revisão FOTO: Reprodução/Magnific

Um objeto em movimento, uma queda ou uma subida podem envolver transformação entre diferentes formas de energia. Para o Enem 2026, o estudante deve compreender essas mudanças antes de aplicar fórmulas.

A matriz de Ciências da Natureza inclui trabalho, energia e potência. Energia potencial, energia cinética, conservação da energia mecânica e dissipação também estão no documento do Inep.

O conteúdo ainda reúne trabalho da força gravitacional e forças conservativas e dissipativas. Na prática, é preciso observar se a energia mecânica se conserva ou se parte dela é transferida para outras formas.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. Física integra Ciências da Natureza, área cobrada em 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que observar em problemas de energia

O candidato deve identificar o estado inicial, o estado final e as forças que atuam no sistema. Depois, pode verificar se há variação de altura, velocidade ou dissipação.

A matriz orienta os tópicos de estudo, mas não informa a frequência de cada assunto. Diagramas e comparações entre situações ajudam a organizar o raciocínio.

Leia Também

Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Diferencie energia potencial e cinética.
  • Revise trabalho, potência e conservação da energia.
  • Observe a presença de forças dissipativas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 física regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.