Enem 2026: energia potencial e cinética entram na revisão

Um objeto em movimento, uma queda ou uma subida podem envolver transformação entre diferentes formas de energia. Para o Enem 2026, o estudante deve compreender essas mudanças antes de aplicar fórmulas.

A matriz de Ciências da Natureza inclui trabalho, energia e potência. Energia potencial, energia cinética, conservação da energia mecânica e dissipação também estão no documento do Inep.

O conteúdo ainda reúne trabalho da força gravitacional e forças conservativas e dissipativas. Na prática, é preciso observar se a energia mecânica se conserva ou se parte dela é transferida para outras formas.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. Física integra Ciências da Natureza, área cobrada em 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que observar em problemas de energia



O candidato deve identificar o estado inicial, o estado final e as forças que atuam no sistema. Depois, pode verificar se há variação de altura, velocidade ou dissipação.

A matriz orienta os tópicos de estudo, mas não informa a frequência de cada assunto. Diagramas e comparações entre situações ajudam a organizar o raciocínio.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Diferencie energia potencial e cinética.



Revise trabalho, potência e conservação da energia.



Observe a presença de forças dissipativas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.