Enem 2026: biotecnologia deve ser ligada aos seus impactos

Uma técnica biológica não deve ser estudada apenas pelo modo como funciona. Para o Enem 2026, o candidato também precisa observar seus possíveis usos e consequências.

A matriz de Ciências da Natureza inclui biotecnologia e sistemática. Entre as habilidades da área está interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos.

O documento orienta a analisar implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, as matérias-primas e os produtos industriais. Isso exige relacionar conhecimento científico e aplicação social.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá em 8 e 15 de novembro. Biologia integra Ciências da Natureza, prova marcada para 15 de novembro de 2026.

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Para cada técnica, o estudante pode responder três perguntas: como funciona, qual problema procura resolver e quais impactos pode produzir. Essa organização ajuda a comparar aplicações diferentes.

A matriz não prevê tecnologias específicas nem a quantidade de questões. Textos, esquemas e resultados experimentais podem ser usados para avaliar a interpretação do candidato.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Entenda o funcionamento básico das técnicas.



Relacione aplicações à saúde, ao ambiente e à produção.



Avalie benefícios, limites e impactos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.