Enem 2026: agronegócio e agricultura familiar estão na matriz

O espaço rural reúne formas diferentes de produzir, trabalhar e usar a terra. Comparar essas relações é mais importante do que decorar definições isoladas.

A matriz de Ciências Humanas do Enem 2026 inclui produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e estruturas agrárias tradicionais também aparecem no documento.

O Inep cita agronegócio, agricultura familiar, trabalhadores assalariados e lutas sociais no campo. A relação campo-cidade completa o conjunto de conhecimentos.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Ciências Humanas integra o primeiro domingo, 8 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que relacionar ao espaço agrário



O estudante pode observar tamanho e uso das propriedades, relações de trabalho, técnicas produtivas e destino da produção. Também deve analisar como transporte, comércio e cidades se conectam ao campo.

A matriz orienta o estudo, mas não prevê quais regiões ou atividades aparecerão. A preparação deve priorizar comparações e consequências sociais, econômicas e espaciais.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Compare agronegócio e agricultura familiar.



Revise modernização e relações de trabalho no campo.



Relacione espaços rurais e urbanos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.