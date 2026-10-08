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Trabalhabilidade

Tecnologia e fator humano: veja como se preparar para um mercado de trabalho cada vez mais exigente

Estudo do Fórum Econômico Mundial projeta milhões de novas vagas; especialista aponta como unir aprendizado prático e competências digitais

Paloma Xavier
Paloma Xavier
Publicado em 09/10/2026 às 17:33 | Atualizado em 09/10/2026 às 18:00
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Armando Artoni/UNINASSAU
Conhecimento técnico da área, competências digitais e capacidade de adaptação são diferenciais no mercado de trabalho, afirma especialista FOTO: Armando Artoni/UNINASSAU

As habilidades apontadas como tendência no relatório sobre o Futuro dos Empregos, do Fórum Econômico Mundial, têm se consolidado na previsão até 2030, chamando a atenção não apenas do mercado de trabalho, mas também das instituições de ensino e estudantes.

O relatório Work Trend Index, desenvolvido pela Microsoft e pelo LinkedIn, mostra que 75% dos trabalhadores do conhecimento já utilizam ferramentas digitais no trabalho. O levantamento também demonstra que 66% dos líderes participantes não contratariam um profissional sem habilidades em inteligência artificial.

Ainda de acordo com o relatório, transformações como o avanço da inteligência artificial generativa, a transição para energias renováveis, as mudanças demográficas e o aumento do custo de vida afetarão cerca de 22% dos empregos globais até 2030. Serão criadas 170 milhões de novas funções, enquanto 92 milhões serão extintas, gerando um saldo positivo de 78 milhões de vagas.

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A gerente de trabalhabilidade e professora da UNINASSAU Tainã Araújo Nery da Cunha afirma que os estudantes precisam estar cada vez mais atentos a essas transformações no mercado de trabalho e perceber que a tecnologia, por exemplo, deixou de ser uma área específica para se tornar parte de praticamente todas as profissões.

"Isso influencia diretamente suas escolhas, porque eles passam a buscar formações que ofereçam não apenas o conhecimento técnico da área, mas também competências digitais e capacidade de adaptação. Hoje, mais do que escolher uma profissão, é importante escolher uma trajetória de aprendizado contínuo", destaca.

Divulgação/UNINASSAU

Para a gerente de trabalhabilidade e professora da UNINASSAU Tainã Araújo Nery da Cunha, a trajetória de aprendizado contínuo é essencial para um bom profissional - Divulgação/UNINASSAU

Tainã destaca que já é possível observar na realidade local uma forte demanda nas áreas de tecnologia da informação, análise de dados, marketing digital, logística, gestão comercial, saúde e profissões ligadas à energia e sustentabilidade. "Além disso, profissões que unem conhecimento técnico e capacidade de relacionamento continuam sendo muito procuradas pelas empresas da região", complementa.

Áreas consideradas consolidadas, como Engenharia, Direito, Administração e Saúde não passam ilesas pelas transformações do mercado e precisam se adaptar. A gerente de trabalhabilidade afirma que o segredo para encarar esse processo é a atualização constante.

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"Nenhuma formação perde relevância quando o profissional acompanha as mudanças do mercado. O engenheiro que domina novas tecnologias, o advogado que utiliza inteligência artificial para análise de processos ou o administrador que compreende dados e inovação continuam extremamente competitivos. O diploma continua sendo importante, mas a capacidade de evolução profissional é o que garante a permanência no mercado", explica.

E mesmo as profissões que enfrentam o risco de diminuição de vagas podem recorrer a estratégias: "A recomendação é investir em qualificação e ampliar o repertório profissional. Em vez de enxergar a tecnologia como uma ameaça, é importante utilizá-la como aliada. Muitas funções estão sendo transformadas, não necessariamente eliminadas. Quem aprende a trabalhar junto com as novas ferramentas aumenta muito suas possibilidades de crescimento e empregabilidade", orienta Tainã.

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Outro detalhe cada vez mais importante para o mercado de trabalho são as chamadas soft skills - habilidades comportamentais ou socioemocionais. A especialista elenca comunicação, inteligência emocional, adaptabilidade, capacidade de resolução de problemas, trabalho em equipe, proatividade e pensamento crítico como bons exemplos. Na avaliação dela, competências como essas fazem diferença no dia a dia das organizações e ajudam os profissionais a lidar melhor com cenários de mudança constante.

Características humanas ainda importam muito

Apesar do boom tecnológico, relatórios do Fórum Econômico Mundial e levantamentos do IPEA indicam forte expansão em profissões de apoio humano e operacional. No Brasil, ocupações como trabalhadores agrícolas, motoristas de entrega, carpinteiros, profissionais de enfermagem e professores estão entre as frentes em expansão contínua.

Pexels

Relatório sobre o Futuro dos Empregos, do Fórum Econômico Mundial, aponta tendências importantes para o mercado de trabalho - Pexels

Tainã explica esse comportamento, que pode surpreender muitas pessoas: "A tecnologia automatiza processos, mas não substitui características humanas como empatia, comunicação, tomada de decisão e relacionamento interpessoal. Quanto mais avançamos tecnologicamente, mais valorizadas se tornam as competências humanas. Áreas como saúde, educação e cuidado têm uma dimensão humana que continua sendo essencial e que dificilmente poderá ser totalmente substituída por máquinas."

Como conectar as demandas do mercado ao ensino superior?

A especialista em trabalhabilidade reforça que as vagas no mercado de trabalho devem ser preenchidas pelos profissionais que aprendem continuamente, o que é visto como uma prioridade nos cursos da UNINASSAU. "Não importa a área escolhida. Quem desenvolve competências técnicas, habilidades humanas e disposição para se adaptar às mudanças estará sempre preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem. O mercado está mudando, mas continua precisando de pessoas qualificadas, criativas e dispostas a gerar impacto positivo na sociedade", destaca.

Tainã afirma que não é necessário ser um especialista em tecnologia, mas que entender como a inteligência artificial pode apoiar as atividades cotidianas da profissão é um diferencial. "É fundamental que os alunos desenvolvam familiaridade com essas soluções desde a graduação, sempre com senso crítico e responsabilidade", acrescenta.

Quanto aos estudantes e profissionais que enfrentam o paradoxo da exigência de experiência para entrar no mercado de trabalho, ela explica que essa vivência pode ser construída de diversas formas:

  • Projetos acadêmicos;
  • Extensão universitária;
  • Monitorias;
  • Cursos práticos;
  • Participação em eventos;
  • Programas de estágio;
  • Ações de voluntariado;
  • Atividades empreendedoras.

"O estudante precisa aproveitar todas as oportunidades disponíveis durante sua formação para desenvolver competências e ampliar seu networking", ressalta.

Comandado pela especialista, o Núcleo de Trabalhabilidade da UNINASSAU atua como uma ponte entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. De acordo com Tainã, o setor desenvolve ações de desenvolvimento profissional, orientação de carreira, preparação para processos seletivos, construção de currículo, oficinas, palestras, feiras de empregabilidade, conexões com empresas parceiras e iniciativas de empreendedorismo.

"Nosso objetivo é fazer com que o aluno saia da graduação não apenas com formação técnica, mas também preparado para construir uma carreira de sucesso", finaliza.

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