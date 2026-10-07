Enem 2026: o que altera a velocidade de uma reação

Algumas transformações acontecem em segundos, enquanto outras levam muito mais tempo. Para entender essa diferença, o estudante precisa observar as condições em que a reação ocorre.

A matriz de Química do Enem 2026 inclui velocidade de reação e energia de ativação. Concentração, pressão, temperatura e catalisador são apresentados como fatores capazes de alterar essa velocidade.

Em vez de apenas decorar efeitos, o candidato deve compreender como cada mudança interfere no processo. O documento do Inep também relaciona velocidade e equilíbrio químico a situações do cotidiano.

As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026. Química será cobrada em Ciências da Natureza no segundo dia, 15 de novembro.

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Uma forma de estudar é comparar situações em que apenas um fator é modificado. Isso ajuda a identificar a variável responsável pela mudança observada na velocidade da reação.

Energia de ativação e ação dos catalisadores devem ser analisadas em conjunto. A matriz delimita o conteúdo, mas não antecipa experimentos nem informa quantas questões tratarão do tema.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Revise velocidade de reação e energia de ativação.



Compare os efeitos de concentração, pressão e temperatura.



Entenda o papel do catalisador.

Para mais informações, consulte o site do Inep.