Enem 2026: linguagem corporal também comunica

Gestos e movimentos podem expressar identidade, necessidade, costume e forma de interação. No Enem 2026, a linguagem corporal deve ser entendida como um modo de comunicação inserido na vida social.

A matriz de Linguagens inclui o reconhecimento das manifestações corporais como resultado de necessidades cotidianas de grupos sociais. Também relaciona a linguagem corporal à integração e à formação da identidade.

O estudante deve observar limites de desempenho e alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. De acordo com o Inep, mudanças de hábitos corporais também podem ser analisadas a partir de necessidades do movimento.

A aplicação regular ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens será cobrada no primeiro dia do Enem 2026, em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como revisar linguagem corporal



O candidato pode analisar práticas corporais observando contexto, participantes e função social. Uma mesma manifestação pode assumir sentidos diferentes de acordo com o grupo e a situação.

A matriz aponta habilidades de interpretação e não prevê práticas específicas. A leitura deve considerar inclusão, adaptação e interação, sem reduzir o tema ao desempenho físico.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Relacione movimento, contexto e função social.



Observe identidade, integração e diversidade.



Considere limites e alternativas de adaptação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.