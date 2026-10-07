Enem 2026: linguagem corporal também comunica

Gestos e movimentos podem expressar identidade, necessidade, costume e forma de interação. No Enem 2026, a linguagem corporal deve ser entendida como um modo de comunicação inserido na vida social.
A matriz de Linguagens inclui o reconhecimento das manifestações corporais como resultado de necessidades cotidianas de grupos sociais. Também relaciona a linguagem corporal à integração e à formação da identidade.
O estudante deve observar limites de desempenho e alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. De acordo com o Inep, mudanças de hábitos corporais também podem ser analisadas a partir de necessidades do movimento.
A aplicação regular ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens será cobrada no primeiro dia do Enem 2026, em 8 de novembro.
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Como revisar linguagem corporal
O candidato pode analisar práticas corporais observando contexto, participantes e função social. Uma mesma manifestação pode assumir sentidos diferentes de acordo com o grupo e a situação.
A matriz aponta habilidades de interpretação e não prevê práticas específicas. A leitura deve considerar inclusão, adaptação e interação, sem reduzir o tema ao desempenho físico.
Resumo
- Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
- Relacione movimento, contexto e função social.
- Observe identidade, integração e diversidade.
- Considere limites e alternativas de adaptação.
Para mais informações, consulte o site do Inep.