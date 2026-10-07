ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: linguagem corporal também comunica

Movimento, interação social, identidade e adaptação estão entre as habilidades previstas para Linguagens.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 07/10/2026 às 17:44
Imagem de macrovector no Magnific
Enem 2026: linguagem corporal também comunica FOTO: Imagem de macrovector no Magnific

Gestos e movimentos podem expressar identidade, necessidade, costume e forma de interação. No Enem 2026, a linguagem corporal deve ser entendida como um modo de comunicação inserido na vida social.

A matriz de Linguagens inclui o reconhecimento das manifestações corporais como resultado de necessidades cotidianas de grupos sociais. Também relaciona a linguagem corporal à integração e à formação da identidade.

O estudante deve observar limites de desempenho e alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. De acordo com o Inep, mudanças de hábitos corporais também podem ser analisadas a partir de necessidades do movimento.

A aplicação regular ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro de 2026. Linguagens será cobrada no primeiro dia do Enem 2026, em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como revisar linguagem corporal

O candidato pode analisar práticas corporais observando contexto, participantes e função social. Uma mesma manifestação pode assumir sentidos diferentes de acordo com o grupo e a situação.

A matriz aponta habilidades de interpretação e não prevê práticas específicas. A leitura deve considerar inclusão, adaptação e interação, sem reduzir o tema ao desempenho físico.

Leia Também

Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Relacione movimento, contexto e função social.
  • Observe identidade, integração e diversidade.
  • Considere limites e alternativas de adaptação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 Linguagens regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.