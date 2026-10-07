Enem 2026: gravitação liga peso, órbitas e marés

O mesmo campo de estudo que explica a queda de um objeto ajuda a compreender órbitas e movimentos de corpos celestes. Essa ligação torna a gravitação um conteúdo que precisa ser revisto de forma integrada.

Na matriz do Enem 2026, o Inep inclui força peso, aceleração gravitacional e Lei da Gravitação Universal. As Leis de Kepler e os movimentos de corpos celestes também aparecem no documento.

A relação ainda cita a influência desses fenômenos na Terra, como marés e variações climáticas, além de concepções históricas sobre a origem e a evolução do Universo.

O Enem 2026 terá provas regulares nos dias 8 e 15 de novembro. Física integra Ciências da Natureza, área cobrada em 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como estudar gravitação para a prova

O candidato pode começar diferenciando massa e peso e observando o papel da aceleração gravitacional. Depois, deve relacionar distância, atração gravitacional e movimento orbital.

A matriz serve como referência para o estudo e não prevê quais fenômenos serão usados nas questões. Gráficos, esquemas e textos podem ser combinados para avaliar a compreensão do conteúdo.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Diferencie massa, peso e aceleração gravitacional.



Revise a Gravitação Universal e as Leis de Kepler.



Relacione gravidade, órbitas e marés.

Para mais informações, consulte o site do Inep.