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MEDICINA

Com Nota Máxima no MEC, FPS celebra destaque no Enamed e reforça referência na saúde

Instituição aplica no dia a dia metodologia ABP, que visa a resolução de problemas e capacidade analítica dentro e fora da sala de aula

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 16/10/2026 às 13:40
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Faculdade Pernambucana de Saúde FOTO: Divulgação

Se tornar um profissional de qualidade está ligado ao percurso acadêmico percorrido. Por isso, o padrão de ensino de uma instituição é um dos principais fatores na hora de escolher o lugar certo para a graduação.

Neste sentido, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) celebra marcos históricos. A instituição alcançou a Nota Máxima (5) no Conceito de Curso (CC) do Ministério da Educação (MEC) e atingiu a nota 4 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). O resultado consolida a FPS como a única faculdade de ensino superior privada e filantrópica de Pernambuco a conquistar esse patamar de excelência no ENADE.

"Esse resultado demonstra a qualidade da preparação dos estudantes para aplicar conhecimentos e desenvolver habilidades necessárias à profissão", ressalta Maria Cecília Figueira, Diretora-Presidente da FPS.

ENADE, Conceito de Curso e Enamed

O ecossistema de avaliação de ensino superior no Brasil funciona a partir dessas métricas de excelência.

  • Conceito de Curso (CC): É a nota atribuída pelo MEC após uma avaliação in loco feita por especialistas. Ela analisa a infraestrutura do campus, os laboratórios, a qualificação do corpo docente (mestres e doutores) e a consistência do projeto pedagógico. Receber a nota 5 significa atender aos requisitos máximos de qualidade.
  • ENADE: O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes mede o rendimento dos alunos prestes a se formar em relação aos conteúdos programáticos, competências e habilidades necessárias à profissão. Obter nota 4 coloca os estudantes da FPS no topo do rendimento acadêmico do Estado.
  • ENAMED: O Exame Nacional da Medicina surge como um indicador focado na aferição contínua do conhecimento médico no Brasil, reforçando a exigência por um raciocínio clínico afiado e preparação prática desde o primeiro dia de faculdade.

Para Maria Cecília, o resultado positivo nas avaliações se dá a partir da metodologia ABP aplicada na instituição. "Essa prática estimula o raciocínio crítico, a autonomia e a resolução de problemas. Enquanto isso, a qualificação do corpo docente e as atividades em laboratórios, contribuem para consolidar a excelência acadêmica", acrescenta.

Metodologia ABP dentro e fora da sala de aula

Divulgação/FPS

Imagem de aulas práticas no curso da FPS - Divulgação/FPS

ABP é a sigla dada para Aprendizagem Baseada em Problemas, metodologia ativa adotada na FPS que coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem. Na prática, o conhecimento não acontece por meio de memorização, mas sim desafios com problemas reais, dados científicos e a procura de soluções em conjunto. A dinâmica desenvolve a capacidade analítica, a interpretação crítica e a autonomia. Essas, inclusive, são habilidades cobradas em avaliações nacionais e nos exames de residência médica.

Nas práticas externas, a formação se amplia para cenários reais, incluindo a presença dos estudantes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no IMIP. A partir dessa integração, os alunos desenvolvem habilidades clínicas, aprendem a trabalhar em equipe e compreendam as necessidades dos pacientes.

"A FPS segue investindo no aprimoramento das metodologias de ensino, na inovação acadêmica e na integração entre teoria, prática e pesquisa. O objetivo é continuar formando médicos com sólida base científica, pensamento crítico, competência técnica e responsabilidade social, preparados para os desafios da assistência à saúde em Pernambuco e no Brasil", finaliza a diretora. 

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