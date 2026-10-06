Enem 2026: termoquímica exige atenção à energia

Uma transformação química pode liberar energia para o ambiente ou absorvê-la. Reconhecer esse sentido é o primeiro passo para compreender as questões de termoquímica no Enem 2026.

A matriz de referência inclui transformações químicas e energia calorífica, calor de reação e entalpia. Equações termoquímicas e Lei de Hess também aparecem na relação do Inep.

O candidato deve observar os sinais, o estado físico das substâncias e a proporção indicada pela equação. Mudanças nesses elementos podem alterar a interpretação do valor energético apresentado.

As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026. Química será cobrada em Ciências da Natureza no segundo dia, 15 de novembro.

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O estudante pode separar o conteúdo em três etapas: identificar se há liberação ou absorção de energia, interpretar a equação termoquímica e relacionar diferentes etapas de uma transformação.

A Lei de Hess deve ser entendida como uma forma de calcular a variação total a partir de reações intermediárias. A matriz delimita o conteúdo, mas não antecipa o formato das questões.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Diferencie liberação e absorção de energia.

Revise calor de reação, entalpia e equações termoquímicas.

Estude a aplicação da Lei de Hess.

Para mais informações, consulte o site do Inep.