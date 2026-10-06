ENEM NE10
ENEM 2026

Enem 2026: juros e porcentagem entram na revisão

Conhecimentos numéricos podem aparecer ligados a descontos, aumentos, proporções e mudanças de valor ao longo do tempo.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 06/10/2026 às 16:48 | Atualizado em 06/10/2026 às 17:55
Reprodução/Magnific
Enem 2026: juros e porcentagem entram na revisão FOTO: Reprodução/Magnific

Uma promoção, um reajuste ou o crescimento de uma dívida exigem mais do que aplicar uma fórmula. Para resolver esse tipo de problema, o estudante precisa identificar sobre qual valor a porcentagem será calculada.

A matriz de Matemática do Enem 2026 inclui porcentagem e juros entre os conhecimentos numéricos. Razões, proporções, desigualdades, divisibilidade e fatoração aparecem no mesmo bloco publicado pelo Inep.

Em situações com aumentos ou descontos sucessivos, cada mudança deve ser calculada sobre o valor correspondente àquela etapa. Somar percentuais automaticamente pode levar a um resultado diferente do descrito no enunciado.

As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro. Matemática será aplicada no segundo domingo, 15 de novembro de 2026, junto com Ciências da Natureza.

Leia Também

Como estudar juros para o Enem

O candidato pode treinar a transformação entre porcentagem, fração e número decimal. Também deve observar o valor inicial, a taxa e o período considerado antes de começar a conta.

A matriz orienta os conteúdos da preparação, mas não estabelece a frequência dos assuntos nem prevê o contexto das questões. A leitura da situação continua sendo parte essencial da resolução.

Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise porcentagem, razões e proporções.
  • Identifique sempre o valor usado como base do cálculo.
  • Tenha atenção a aumentos e descontos sucessivos.

Mais informações no site do Inep

Como calcular a nota do Enem com peso?

Tags

Enem 2026 Matemática regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.