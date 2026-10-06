Enem 2026: juros e porcentagem entram na revisão

Uma promoção, um reajuste ou o crescimento de uma dívida exigem mais do que aplicar uma fórmula. Para resolver esse tipo de problema, o estudante precisa identificar sobre qual valor a porcentagem será calculada.

A matriz de Matemática do Enem 2026 inclui porcentagem e juros entre os conhecimentos numéricos. Razões, proporções, desigualdades, divisibilidade e fatoração aparecem no mesmo bloco publicado pelo Inep.

Em situações com aumentos ou descontos sucessivos, cada mudança deve ser calculada sobre o valor correspondente àquela etapa. Somar percentuais automaticamente pode levar a um resultado diferente do descrito no enunciado.

As provas regulares do Enem 2026 ocorrerão em 8 e 15 de novembro. Matemática será aplicada no segundo domingo, 15 de novembro de 2026, junto com Ciências da Natureza.

Como estudar juros para o Enem

O candidato pode treinar a transformação entre porcentagem, fração e número decimal. Também deve observar o valor inicial, a taxa e o período considerado antes de começar a conta.

A matriz orienta os conteúdos da preparação, mas não estabelece a frequência dos assuntos nem prevê o contexto das questões. A leitura da situação continua sendo parte essencial da resolução.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Revise porcentagem, razões e proporções.



Identifique sempre o valor usado como base do cálculo.



Tenha atenção a aumentos e descontos sucessivos.

Mais informações no site do Inep

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