Enem 2026: empuxo e pressão estão na matriz de Física

Por que alguns objetos flutuam enquanto outros afundam? A resposta depende da relação entre forças, densidade e líquido deslocado, pontos centrais na revisão de hidrostática para o Enem 2026.

A matriz de Ciências da Natureza cita empuxo e os princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin. Condições de flutuação e a relação entre diferença de nível e pressão hidrostática também integram o documento.

Na prática, o estudante deve perceber quais grandezas mudam em cada situação. Profundidade, densidade do fluido e ação das forças podem explicar o comportamento apresentado no problema.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. Física faz parte de Ciências da Natureza, área cobrada em 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que revisar em hidrostática



Um caminho é começar por pressão em líquidos e avançar para empuxo e flutuação. Diagramas de forças ajudam a visualizar o equilíbrio entre peso e a força exercida pelo fluido.

O Inep inclui esses conhecimentos na matriz, sem indicar quantas questões tratarão do tema. A preparação deve combinar compreensão dos fenômenos, unidades e relações matemáticas.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Revise pressão em fluidos, profundidade e densidade.

Estude empuxo e condições de flutuação.

Inclua os princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin.

Para mais informações, consulte o site do Inep.