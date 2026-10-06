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Enem 2026: empuxo e pressão estão na matriz de Física

Hidrostática reúne condições de flutuação e os princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 06/10/2026 às 16:58
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Enem 2026: empuxo e pressão estão na matriz de Física FOTO: Imagem de montypeter no Magnific

Por que alguns objetos flutuam enquanto outros afundam? A resposta depende da relação entre forças, densidade e líquido deslocado, pontos centrais na revisão de hidrostática para o Enem 2026.

A matriz de Ciências da Natureza cita empuxo e os princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin. Condições de flutuação e a relação entre diferença de nível e pressão hidrostática também integram o documento.

Na prática, o estudante deve perceber quais grandezas mudam em cada situação. Profundidade, densidade do fluido e ação das forças podem explicar o comportamento apresentado no problema.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. Física faz parte de Ciências da Natureza, área cobrada em 15 de novembro de 2026.

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O que revisar em hidrostática

Um caminho é começar por pressão em líquidos e avançar para empuxo e flutuação. Diagramas de forças ajudam a visualizar o equilíbrio entre peso e a força exercida pelo fluido.

O Inep inclui esses conhecimentos na matriz, sem indicar quantas questões tratarão do tema. A preparação deve combinar compreensão dos fenômenos, unidades e relações matemáticas.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise pressão em fluidos, profundidade e densidade.
  • Estude empuxo e condições de flutuação.
  • Inclua os princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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