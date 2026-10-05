Enem 2026: quando o candidato pode sair da sala

Terminar as questões rapidamente não significa que o candidato poderá deixar a sala logo em seguida. No Enem 2026, a saída definitiva só será permitida depois de duas horas contadas a partir do início da prova.

A regra consta no edital do Inep e vale para os dois dias da aplicação regular, marcada para 8 e 15 de novembro de 2026. Sair antes desse período é motivo de eliminação.

O Caderno de Questões e a Folha de Rascunho só poderão ser levados por quem deixar a sala em definitivo nos últimos 30 minutos antes do encerramento. Em qualquer momento da saída, o Cartão-Resposta e a Folha de Redação devem ser entregues ao chefe de sala.

O participante também não poderá usar o banheiro do local depois de concluir o exame e sair definitivamente da sala. Por isso, é importante prestar atenção às orientações da equipe de aplicação.

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E se restarem apenas três candidatos?

Os três últimos participantes presentes devem sair juntos, depois de assinarem a Ata de Sala. O edital abre exceção para as salas de atendimento especializado.

A regra busca preservar os procedimentos de encerramento da aplicação. Quem estiver nessa situação deverá aguardar a liberação da equipe, mesmo que já tenha terminado a prova.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

A saída definitiva só ocorre após duas horas de prova.

O caderno só pode ser levado nos 30 minutos finais.

Os três últimos candidatos saem juntos, salvo a exceção prevista.

Para mais informações, consulte o site do Inep.