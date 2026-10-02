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Enem 2026: evolução vai além das ideias de Darwin

Preparação deve incluir teorias evolutivas, explicações anteriores ao darwinismo e impactos da seleção artificial.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 02/10/2026 às 17:09
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Enem 2026: evolução vai além das ideias de Darwin FOTO: Reprodução/Magnific

Estudar evolução para o Enem 2026 não significa apenas memorizar a expressão “seleção natural”. O candidato precisa distinguir explicações científicas, reconhecer mudanças históricas nas teorias e entender suas relações com a diversidade dos seres vivos.

Na matriz de Ciências da Natureza, o bloco sobre origem e evolução da vida inclui hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos. O documento cita explicações pré-darwinistas, a teoria de Charles Darwin e a teoria sintética da evolução.

A seleção artificial e seus impactos sobre ambientes naturais e populações humanas também aparecem na relação. O Inep inclui ainda história, métodos, técnicas e experimentação da Biologia.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro. Biologia integra a prova de Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como organizar a revisão de evolução

O estudante pode comparar o que cada teoria propõe e quais evidências sustentam as explicações atuais. Essa comparação ajuda a evitar a mistura de conceitos pertencentes a modelos diferentes.

Também é importante relacionar evolução, adaptação e diversidade biológica. A matriz serve como referência para o estudo, mas não prevê o assunto específico de nenhuma questão.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Diferencie explicações pré-darwinistas, darwinismo e teoria sintética.
  • Relacione evolução, adaptação e diversidade.
  • Inclua seleção artificial e seus impactos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Jefferson Albuquerque
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