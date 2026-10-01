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ENEM 2026

Enem 2026: pH e equilíbrio químico entram na revisão

Ácidos, bases, neutralização, solubilidade e fatores que alteram o equilíbrio estão no documento de referência do exame.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 01/10/2026 às 17:13 | Atualizado em 01/10/2026 às 17:39
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Identificar se uma solução é ácida ou básica é apenas uma parte da revisão de pH para o Enem 2026. O estudante também precisa compreender o equilíbrio ácido-base e relacioná-lo às transformações químicas.

A matriz do exame cita as principais propriedades de ácidos e bases, como o comportamento diante de indicadores, a condutibilidade elétrica, a reação com metais e a neutralização. O produto iônico da água e o pH aparecem no bloco de equilíbrio químico.

Solubilidade dos sais, hidrólise e fatores que alteram um sistema em equilíbrio também integram a relação. O documento aproxima esses conceitos de aplicações da velocidade das reações e do equilíbrio no cotidiano.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. Química está em Ciências da Natureza, uma das duas áreas avaliadas em 15 de novembro de 2026.

O que ligar ao estudo de pH

Em vez de tratar cada tópico de forma isolada, vale conectar ácidos, bases, indicadores e neutralização. Depois, a revisão pode avançar para o comportamento do equilíbrio quando mudam concentração, pressão ou temperatura, conforme o caso apresentado.

A matriz serve para delimitar os conhecimentos da área, mas não antecipa o formato de uma questão. A leitura cuidadosa do problema continua necessária para identificar quais relações químicas devem ser usadas.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise propriedades de ácidos e bases e reação de neutralização.
  • Estude produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH.
  • Inclua solubilidade, hidrólise e alterações do equilíbrio.

Mais informações no site do Inep.

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Enem 2026 química regras do enem

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