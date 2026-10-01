Enem 2026: pH e equilíbrio químico entram na revisão

Identificar se uma solução é ácida ou básica é apenas uma parte da revisão de pH para o Enem 2026. O estudante também precisa compreender o equilíbrio ácido-base e relacioná-lo às transformações químicas.

A matriz do exame cita as principais propriedades de ácidos e bases, como o comportamento diante de indicadores, a condutibilidade elétrica, a reação com metais e a neutralização. O produto iônico da água e o pH aparecem no bloco de equilíbrio químico.

Solubilidade dos sais, hidrólise e fatores que alteram um sistema em equilíbrio também integram a relação. O documento aproxima esses conceitos de aplicações da velocidade das reações e do equilíbrio no cotidiano.

O Enem 2026 terá aplicação regular nos dias 8 e 15 de novembro. Química está em Ciências da Natureza, uma das duas áreas avaliadas em 15 de novembro de 2026.

O que ligar ao estudo de pH



Em vez de tratar cada tópico de forma isolada, vale conectar ácidos, bases, indicadores e neutralização. Depois, a revisão pode avançar para o comportamento do equilíbrio quando mudam concentração, pressão ou temperatura, conforme o caso apresentado.

A matriz serve para delimitar os conhecimentos da área, mas não antecipa o formato de uma questão. A leitura cuidadosa do problema continua necessária para identificar quais relações químicas devem ser usadas.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Revise propriedades de ácidos e bases e reação de neutralização.

Estude produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH.

Inclua solubilidade, hidrólise e alterações do equilíbrio.

Mais informações no site do Inep.