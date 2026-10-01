Enem 2026: fisiologia humana está na matriz da prova

Entender o funcionamento do corpo exige mais do que memorizar nomes de órgãos. Para se preparar para o Enem 2026, o estudante pode relacionar estruturas, funções vitais e a forma como os organismos respondem ao ambiente.

Na matriz de Ciências da Natureza, o Inep inclui anatomia e fisiologia humana no bloco sobre identidade dos seres vivos. O documento também reúne níveis de organização, tipos de ciclo de vida e padrões anatômicos e fisiológicos observados ao longo da evolução.

Outro ponto da lista são as funções vitais e sua relação com a adaptação dos organismos a diferentes ambientes. Essa conexão amplia a revisão: o conteúdo não se limita ao corpo humano, mas envolve comparação e interpretação biológica.

As provas regulares estão marcadas para 8 e 15 de novembro de 2026. Biologia faz parte de Ciências da Natureza, aplicada no segundo dia do Enem 2026, em 15 de novembro.

Como dividir o estudo de fisiologia



Uma organização possível é revisar cada função vital observando três pontos: estruturas envolvidas, papel no organismo e relação com outras funções. Isso evita que o conteúdo fique reduzido a uma lista desconectada.

Também é útil relacionar anatomia, fisiologia e evolução. A matriz orienta quais conhecimentos compõem a área, mas não prevê assuntos específicos nem informa a frequência com que serão abordados.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Revise anatomia e fisiologia humana de forma integrada.

Relacione funções vitais, ambiente e adaptação.

Inclua níveis de organização e padrões evolutivos.

Mais informações no site do Inep.







