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Tecnologia em Linguagens no Enem 2026: o que pode ser cobrado

Matriz prevê análise das formas de comunicação, de suas linguagens e dos impactos sociais produzidos pelas tecnologias.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/09/2026 às 17:27
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Aplicativos, meios de comunicação e outros sistemas de informação podem aparecer no Enem 2026 ligados à linguagem e à vida social. O foco não está apenas em reconhecer uma ferramenta, mas em entender seu uso e seus efeitos.

Entre as habilidades previstas pelo Inep está identificar diferentes linguagens e recursos expressivos presentes nos sistemas de comunicação.

O estudante também deve relacionar informações à função social desses sistemas e reconhecer posições críticas sobre os usos da comunicação e da informação.

Esse conteúdo faz parte de Linguagens, prova marcada para 8 de novembro. A aplicação regular do Enem 2026 termina em 15 de novembro, com Matemática e Ciências da Natureza.

Como observar a tecnologia nos textos

Durante a revisão, vale identificar que linguagem é usada, qual público se pretende alcançar, que problema a tecnologia procura resolver e que impacto produz. A matriz também relaciona comunicação, desenvolvimento das sociedades e produção de conhecimento.

Leia Também

Resumo 

  • Observe linguagens e recursos expressivos.
  • Analise a função e o impacto social das tecnologias.
  • Considere usos críticos da comunicação e da informação.
  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 Linguagens regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

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