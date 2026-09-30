Tecnologia em Linguagens no Enem 2026: o que pode ser cobrado

Aplicativos, meios de comunicação e outros sistemas de informação podem aparecer no Enem 2026 ligados à linguagem e à vida social. O foco não está apenas em reconhecer uma ferramenta, mas em entender seu uso e seus efeitos.
Entre as habilidades previstas pelo Inep está identificar diferentes linguagens e recursos expressivos presentes nos sistemas de comunicação.
O estudante também deve relacionar informações à função social desses sistemas e reconhecer posições críticas sobre os usos da comunicação e da informação.
Esse conteúdo faz parte de Linguagens, prova marcada para 8 de novembro. A aplicação regular do Enem 2026 termina em 15 de novembro, com Matemática e Ciências da Natureza.
Como observar a tecnologia nos textos
Durante a revisão, vale identificar que linguagem é usada, qual público se pretende alcançar, que problema a tecnologia procura resolver e que impacto produz. A matriz também relaciona comunicação, desenvolvimento das sociedades e produção de conhecimento.
Resumo
- Observe linguagens e recursos expressivos.
- Analise a função e o impacto social das tecnologias.
- Considere usos críticos da comunicação e da informação.
- Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.
Mais informações no site do Inep.