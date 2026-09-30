ENEM NE10
ENEM 2026

Química orgânica no Enem 2026: veja os conteúdos previstos

Funções orgânicas, hidrocarbonetos, fermentação, polímeros, óleos, gorduras e proteínas aparecem na matriz.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/09/2026 às 17:01
Imagem de Magnific
Química orgânica no Enem 2026: veja os conteúdos previstos FOTO: Imagem de Magnific

Plásticos, combustíveis, alimentos e produtos de limpeza podem ser relacionados aos conteúdos de Química orgânica previstos para o Enem 2026. A revisão reúne estruturas, propriedades e aplicações dos compostos de carbono.

A matriz do Inep inclui características gerais dos compostos orgânicos, principais funções orgânicas e estrutura e propriedades dos hidrocarbonetos.

Também aparecem compostos oxigenados e nitrogenados, fermentação, macromoléculas naturais e sintéticas e noções básicas de polímeros.

Entre os exemplos listados estão amido, glicogênio, celulose, borracha, polietileno, PVC, óleos, gorduras, sabões, detergentes, proteínas e enzimas. Química será cobrada em 15 de novembro; a primeira etapa do Enem 2026 será em 8 de novembro.

Como dividir a revisão de Química orgânica

Uma organização possível é estudar primeiro as funções e propriedades dos compostos e depois relacioná-las a materiais e processos do cotidiano. A matriz apresenta os conteúdos, mas não antecipa quais substâncias serão usadas nas questões.

Leia Também

Resumo

  • Revise funções orgânicas e hidrocarbonetos.
  • Inclua compostos oxigenados e nitrogenados.
  • Estude polímeros, fermentação e macromoléculas.
  • Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

Enem 2026 química regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.