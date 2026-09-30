Química orgânica no Enem 2026: veja os conteúdos previstos

Plásticos, combustíveis, alimentos e produtos de limpeza podem ser relacionados aos conteúdos de Química orgânica previstos para o Enem 2026. A revisão reúne estruturas, propriedades e aplicações dos compostos de carbono.

A matriz do Inep inclui características gerais dos compostos orgânicos, principais funções orgânicas e estrutura e propriedades dos hidrocarbonetos.

Também aparecem compostos oxigenados e nitrogenados, fermentação, macromoléculas naturais e sintéticas e noções básicas de polímeros.

Entre os exemplos listados estão amido, glicogênio, celulose, borracha, polietileno, PVC, óleos, gorduras, sabões, detergentes, proteínas e enzimas. Química será cobrada em 15 de novembro; a primeira etapa do Enem 2026 será em 8 de novembro.

Como dividir a revisão de Química orgânica



Uma organização possível é estudar primeiro as funções e propriedades dos compostos e depois relacioná-las a materiais e processos do cotidiano. A matriz apresenta os conteúdos, mas não antecipa quais substâncias serão usadas nas questões.

Resumo

Revise funções orgânicas e hidrocarbonetos.

Inclua compostos oxigenados e nitrogenados.

Estude polímeros, fermentação e macromoléculas.

Aplicação regular: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem