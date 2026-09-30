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Nota do Enem 2026: por que contar acertos não basta?

Provas objetivas usam a Teoria de Resposta ao Item; gabarito permite conferir respostas, mas não revela sozinho a pontuação.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/09/2026 às 16:20
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Somar as respostas corretas ajuda a acompanhar o desempenho, mas não permite descobrir a nota exata do Enem 2026. O cálculo das provas objetivas usa a Teoria de Resposta ao Item, conhecida pela sigla TRI.

Segundo o edital do Inep, a proficiência é calculada a partir das respostas às questões de múltipla escolha com base nessa metodologia. Por isso, o número bruto de acertos não funciona como uma conversão direta em pontos.

O exame terá quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões. Elas serão divididas entre os dias 8 e 15 de novembro, além da redação aplicada no primeiro domingo.

Quando o gabarito for divulgado, o participante poderá verificar quais alternativas acertou. O resultado individual, porém, será consultado posteriormente na Página do Participante, em data ainda não definida no edital.

O que o gabarito permite saber

O gabarito oficial mostra as respostas corretas das questões, mas não substitui o resultado calculado pelo Inep. O edital prevê a divulgação dos gabaritos até o décimo dia útil após o segundo dia de aplicação.

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Resumo 

  • A nota objetiva é calculada pela TRI.
  • O total de acertos não revela sozinho a pontuação.
  • Gabaritos: até o décimo dia útil após 15 de novembro.
  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Jefferson Albuquerque
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