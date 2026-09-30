Lactante no Enem 2026: veja as regras para acompanhante

A participante lactante com atendimento aprovado não pode chegar sozinha ao Enem 2026 com a criança. É obrigatório levar um acompanhante adulto nos dois dias de prova.

Esse acompanhante ficará em uma sala reservada e será responsável pela guarda do lactente. Ele não poderá entrar na sala de aplicação e também deverá cumprir os procedimentos de segurança previstos no edital.

Qualquer contato entre a participante e o acompanhante precisa ser presenciado por um fiscal. A criança e o adulto responsável também não podem entrar no local depois do fechamento dos portões.

A regra vale em 8 e 15 de novembro, datas da aplicação regular. O edital informa ainda que a lactante não terá o tempo adicional solicitado se comparecer sem a criança e sem o acompanhante adulto.

O que deve ser conferido antes da prova



A participante deve verificar na Página do Participante se o atendimento foi aprovado e combinar com antecedência a presença do acompanhante nos dois domingos. O adulto precisa chegar antes do fechamento dos portões e seguir as orientações da equipe.

Resumo

Leve um acompanhante adulto em cada dia.

O acompanhante fica em sala reservada com a criança.

O contato com a participante ocorre na presença de fiscal.

Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem