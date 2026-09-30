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Calor e temperatura no Enem 2026: o que revisar em Física

Conteúdo inclui escalas, transferência de calor, equilíbrio térmico, mudanças de estado e máquinas térmicas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/09/2026 às 16:47
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Calor e temperatura no Enem 2026: o que revisar em Física FOTO: Imagem de Jcomp no Magnific

Calor e temperatura não significam a mesma coisa, e essa diferença é um dos pontos básicos da revisão de Física para o Enem 2026. A matriz também relaciona esses conceitos a fenômenos do cotidiano.

Entre os conteúdos indicados pelo Inep estão escalas termométricas, transferência de calor, equilíbrio térmico, capacidade calorífica e calor específico.

A lista inclui ainda condução de calor, dilatação térmica, mudanças de estado físico e calor latente. Gases ideais, máquinas térmicas, ciclo de Carnot e leis da Termodinâmica completam o bloco.

Física integra Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro. O primeiro dia do Enem 2026 ocorre em 8 de novembro, com Linguagens, Ciências Humanas e redação.

Como organizar a revisão de fenômenos térmicos

O estudante pode começar pelos conceitos de calor e temperatura, avançar para trocas térmicas e mudanças de estado e, por fim, revisar gases e máquinas térmicas. A matriz também menciona fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água.

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Resumo

  • Base: calor, temperatura e escalas.
  • Processos: transferência, equilíbrio e dilatação térmica.
  • Aplicações: mudanças de estado, gases e máquinas térmicas.
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 física regras do enem

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