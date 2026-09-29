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ENEM 2026

Redação do Enem 2026 tem correção diferenciada? Veja os casos

Medida considera singularidades linguísticas de participantes com atendimento especializado aprovado.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/09/2026 às 17:29
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Redação do Enem FOTO: Imagem de Jcomp no Magnific

A correção da redação do Enem 2026 pode considerar características específicas de alguns participantes. A medida está ligada ao atendimento especializado solicitado e aprovado pelo Inep.

O edital prevê mecanismos coerentes com as singularidades linguísticas de pessoas com surdez, deficiência auditiva, surdocegueira ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para participantes com dislexia, a avaliação deve considerar as características linguísticas desse transtorno. Em todos esses casos, o documento, a declaração ou o parecer que justificou a solicitação precisa ter sido aceito.

A redação será aplicada em 8 de novembro, no primeiro dia do exame. A aplicação regular do Enem 2026 termina em 15 de novembro, com as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

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A correção diferenciada muda as competências?

O edital mantém a redação vinculada à matriz de referência e às cinco competências. A diferenciação diz respeito aos mecanismos de avaliação adequados às singularidades linguísticas reconhecidas no atendimento aprovado.

Resumo

  • Casos: surdez, deficiência auditiva, surdocegueira, TEA e dislexia.
  • É necessário ter a documentação do atendimento aceita.
  • A redação continua seguindo a matriz de referência do exame.
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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