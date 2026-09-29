Movimentos sociais no Enem 2026: o que observar em Humanas

Questões sobre movimentos sociais no Enem 2026 podem exigir mais do que reconhecer datas ou nomes. O estudante precisa compreender como grupos atuam, disputam espaço e contribuem para transformar a sociedade.

Entre as habilidades previstas pelo Inep está reconhecer a organização dos movimentos sociais e a importância da participação coletiva na mudança da realidade histórica e geográfica.

A revisão também envolve analisar movimentos que provocaram mudanças ou rupturas em disputas de poder. Lutas sociais, alterações em leis e políticas públicas aparecem relacionadas aos fundamentos da cidadania e da democracia.

Ciências Humanas será aplicada em 8 de novembro, junto com Linguagens e redação. O segundo dia do Enem 2026 ocorre em 15 de novembro.

Como estudar o tema para a prova



Ao revisar um movimento social, vale observar o contexto, as reivindicações, os grupos envolvidos e as mudanças produzidas. A matriz também valoriza a comparação de diferentes pontos de vista sobre instituições, conflitos e processos históricos.

Resumo

Observe organização, reivindicações e participação coletiva.

Relacione movimentos a mudanças políticas, sociais e legais.

Compare pontos de vista e contextos históricos.

Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

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