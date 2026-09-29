Inscrição automática no Enem 2026: quem recebeu o benefício

Parte dos estudantes da rede pública não precisou ficar fora do Enem 2026 por ter perdido o prazo de inscrição. O edital prevê a inscrição automática para concluintes do ensino médio em 2026 matriculados em escolas públicas.

O procedimento utiliza os dados do Sistema MEC Gestão Presente. Ele vale para quem não realizou a inscrição dentro do período regular estabelecido pelo Inep.

A inscrição automática não muda as datas do exame: as provas regulares serão realizadas em 8 e 15 de novembro. O estudante deve acompanhar sua situação e as informações necessárias para participar.

Entre os dados ligados à participação estão a língua estrangeira e os recursos de acessibilidade, quando necessários. A Página do Participante concentra o acompanhamento individual do exame.

O que o estudante deve conferir agora



A orientação prática é acessar a Página do Participante e verificar a situação da inscrição e as informações registradas. Também é importante acompanhar a divulgação do local de prova, cuja data não foi definida no edital consultado.

Resumo

Público: concluintes de 2026 matriculados na rede pública.

Regra: inscrição automática para quem não se inscreveu no prazo regular.

Acompanhamento: Página do Participante.

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem