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ENEM 2026

Inscrição automática no Enem 2026: quem recebeu o benefício

Concluintes da rede pública que perderam o prazo regular podem ter sido incluídos com base nos dados do sistema do MEC.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/09/2026 às 17:05
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Imagem ilustra telefone com logo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio FOTO: iStock

Parte dos estudantes da rede pública não precisou ficar fora do Enem 2026 por ter perdido o prazo de inscrição. O edital prevê a inscrição automática para concluintes do ensino médio em 2026 matriculados em escolas públicas.

O procedimento utiliza os dados do Sistema MEC Gestão Presente. Ele vale para quem não realizou a inscrição dentro do período regular estabelecido pelo Inep.

A inscrição automática não muda as datas do exame: as provas regulares serão realizadas em 8 e 15 de novembro. O estudante deve acompanhar sua situação e as informações necessárias para participar.

Entre os dados ligados à participação estão a língua estrangeira e os recursos de acessibilidade, quando necessários. A Página do Participante concentra o acompanhamento individual do exame.

O que o estudante deve conferir agora

A orientação prática é acessar a Página do Participante e verificar a situação da inscrição e as informações registradas. Também é importante acompanhar a divulgação do local de prova, cuja data não foi definida no edital consultado.

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Resumo

  • Público: concluintes de 2026 matriculados na rede pública.
  • Regra: inscrição automática para quem não se inscreveu no prazo regular.
  • Acompanhamento: Página do Participante.
  • Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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