Documento danificado vale no Enem 2026? Entenda a regra

Um documento original danificado não impede automaticamente a participação no Enem 2026. O candidato poderá fazer a prova se aceitar o procedimento de identificação especial previsto no edital.

A medida também se aplica quando o documento está ilegível ou apresenta uma fotografia cuja fisionomia é diferente e não permite a identificação completa do participante.

Na identificação especial, a equipe coleta informações pessoais e registra uma foto do rosto do candidato e do documento apresentado. Recusar injustificadamente os procedimentos de identificação pode levar à eliminação.

A regra vale para os dois dias da aplicação regular, em 8 e 15 de novembro. O candidato continua obrigado a comparecer com um documento oficial original previsto no edital.

Boletim de ocorrência substitui o documento?



Não. O edital do Enem 2026 inclui o boletim de ocorrência entre os itens que não são aceitos como documento de identificação. Também não valem cópias, mesmo autenticadas, nem carteira de estudante.

Resumo

Documento original danificado pode levar à identificação especial.

O procedimento inclui coleta de dados e fotos.

Boletim de ocorrência e cópias não substituem documento válido.

Provas: 8 e 15 de novembro de 2026.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem