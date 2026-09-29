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ENEM 2026

Acessibilidade no Enem 2026: conheça os recursos previstos

Provas ampliadas, leitor de tela, auxílio para leitura e transcrição estão entre os atendimentos descritos no edital.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/09/2026 às 17:11
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Participantes com atendimento especializado aprovado podem fazer o Enem 2026 com diferentes recursos de acessibilidade. As opções variam conforme a necessidade informada e a documentação analisada pelo Inep.

Para pessoas com baixa visão, o edital prevê prova com letra ampliada, em tamanho 18, e superampliada, em tamanho 24. Também há leitor de tela em computador disponibilizado pelo Inep.

Auxílio para leitura e auxílio para transcrição são outros recursos listados. O primeiro permite que um profissional leia a prova; o segundo oferece apoio para transcrever as respostas objetivas e a redação.

Também estão previstos guia-intérprete, leitura labial, tradutor-intérprete de Libras e videoprova em Libras. As provas regulares do Enem 2026 serão aplicadas em 8 e 15 de novembro.

Como saber qual atendimento foi aprovado

O participante deve acompanhar o resultado da solicitação feita durante a inscrição. O edital ressalta que alguns recursos dependem da aprovação do documento comprobatório e que é responsabilidade do candidato verificar a situação de seu atendimento.

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Resumo

  • Recursos incluem provas ampliadas, leitor de tela e auxílios profissionais.
  • Há atendimentos específicos em Libras e para participantes surdocegos.
  • A concessão depende da solicitação e da análise previstas no edital.
  • Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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