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Reta final do ENEM: como unir estratégia e equilíbrio emocional a um mês da prova

Revisões, aulas intensivas de redação e acompanhamento individual fazem parte da estratégia do Colégio Madre de Deus nessa reta final

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 29/09/2026 às 13:58 | Atualizado em 29/09/2026 às 14:10
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Angelo Miguel/MEC
As notas do ENEM são utilizadas para ingressar em universidades de todo o Brasil FOTO: Angelo Miguel/MEC

Após meses de preparação, a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fica ainda mais intensa. Faltando pouco mais de 30 dias para a data do exame, que acontece nos dois primeiros domingos de novembro, estudantes de todo o país se direcionam para a prova que garante acesso à universidades no Brasil e no mundo.

Para além dos conteúdos revisados ao longo do ano, o Enem também exige preparação física, mental e emocional - que também deve ser abordada em sala de aula. De acordo com a pesquisa Escolha Profissional e Ansiedade, realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 63% dos estudantes do Ensino Médio sentem ansiedade severa ao pensar na preparação de exames como o Enem e também no futuro profissional.

Logo, o ambiente escolar tem influência direta no desempenho do estudante, e também em como ele encara o exame ao longo desses trinta dias. No Colégio Madre de Deus, no Recife, essa reta final é planejada a partir do desempenho individual dos estudantes. A escola une revisão e um acompanhamento personalizado com o aluno, para identificar quais pontos podem ser desenvolvidos.

"Nesta reta final, fazemos uma revisão dos conteúdos que mais caem no Enem, considerando também os pesos das disciplinas", explica Flávia Andrade, coordenadora do Ensino Médio do Colégio Madre de Deus, que também promove simulados e aulões aos sábados. "Também acompanhamos individualmente o desempenho de cada aluno para entender onde ele precisa concentrar mais esforços. A partir disso, conseguimos direcionar melhor a revisão e trabalhar para alavancar os resultados”.

Preparação que une estudos e bem-estar

Além dos simulados, aulões e acompanhando individualizado, o Colégio Madre de Deus também promove dinâmicas e momentos de descontração com os alunos. Jogos da amizade, encontros, almoço e atividades de lazer, como banho de piscina, fazem parte da rotina nesse período. Quando necessário, os estudantes também contam com atendimento psicológico.

O equilíbrio é a palavra-chave para promover uma dinâmica que envolva estudos, mas também desenvolvimento pessoal: é o cenário no qual ele precisa lidar com a ansiedade, frustração, pressão e expectativas sobre o próprio futuro. "Queremos que o aluno chegue à prova preparado academicamente, mas também emocionalmente seguro”, continua Flávia.

Redação do Enem: como se preparar em 30 dias?

Um dos principais eixos na realização do Enem é a redação, que influencia diretamente na nota e desempenho dos alunos nas demais matérias. No Madre, o reforço vem desde o início do ano, mas é intensificado nesta reta final, com aulas coletivas e atendimentos individualizados.

Na prática, a escola utiliza de laboratórios onde os professors analiam as produções para orientar o aluno de acordo com a sua necessidade. "O objetivo é olhar para aquilo que cada estudante ainda precisa aperfeiçoar e ajudá-lo a chegar ao nível de excelência que buscamos”, explica a coordenadora.

A 30 dias do Enem, o Colégio Madre de Deus coloca como foco o plantão e resolução de dúvidas. É o momento de reforçar a autonomia dos alunos, revisar e resolver questões que foram trabalhadas o ano inteiro dentro e fora da sala de aula.

Do vestibular à vida universitária

Divulgação/Colégio Madre de Deus
Imagem ilustrativa do campus Madre Pre College, pensado para a transição para a nova fase da vida dos estudantes - Divulgação/Colégio Madre de Deus

Pensando em um ambiente que contribua com o bem-estar do aluno e, ao mesmo tempo, o prepare para a futura vida acadêmica, o Madre de Deus aposta no Madre Pre College para 2027 - novo prédio dedicado exclusivamente aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio.

A proposta da instituição é promover um ambiente de transição entre a escola e a universidade - onde há a preparação para o Enem e outros vestibulares, assim como atividades que estimulem o desenvolvimento interpessoal dos alunos. Questões como autonomia, gestão, empreendedorismo, tecnologia, liderança e tomada de decisão fazem parte do conceito do projeto.

O novo espaço foi pensado para oferecer uma experiência diferente da estrutura tradicional do Ensino Médio. A proposta inclui ambientes de aprendizagem colaborativa, espaços de estudo, projetos e mentorias, aproximando gradualmente os estudantes da dinâmica universitária.

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